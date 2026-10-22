Pepe Jiménez Sevilla, 22 OCT 2026 - 11:10h.

El georgiano no pudo jugar ante el Real Madrid por precaución

Kochorashvili sigue al margen tras la mala resaca del Bernabéu

Compartir







Buenas noticias, al fin, para el Sevilla. El conjunto blanquirrojo completó su segunda sesión de entrenamiento de la semana este jueves y lo hizo con el regreso, al fin, de Giorgi Kochorashvili, futbolista que no pudo participar en el Santiago Bernabéu debido a unas molestias físicas.

El mediocampista georgiano, que no se ejercitó con sus compañeros durante toda la pasada semana, se probó en el Sánchez-Pizjuán el pasado sábado, pero al ser incapaz de completar la sesión, fue descartado para el Santiago Bernabéu.

PUEDE INTERESARTE Thibaut Courtois le manda un mensaje al VAR tras lo ocurrido ante el Sevilla

Tras dos días de descanso y una última sesión ausente -la de este miércoles-, Kochorashvili ha sido la gran novedad en el entrenamiento del Sevilla este jueves.

PUEDE INTERESARTE Real Madrid y Betis 'salvan' a España y depende de sí misma para la plaza extra de Champions

El equipo, que salió al césped más tarde de lo habitual debido a una primera parte del entreno en el gimnasio, completará, además del entreno de este jueves, tres sesiones más (viernes, sábado y domingo), siendo solo una en la Ciudad Deportiva, ya que Luis García Plaza aprovechará las otras dos en el Sánchez-Pizjuán.

El entrenador, de igual manera, atenderá a los medios de comunicación a partir de las 12.00 horas el próximo domingo, día en el que Luis García Plaza espera que todo lo vivido en el Santiago Bernabéu se haya enfríado -nunca olvidado- y su equipo pueda pensar única y exclusivamente en Osasuna, cita fundamental para sus intereses después de tres encuentros consecutivos sin conseguir la victoria.

PUEDE INTERESARTE Lo que ha unido el mangazo, que no lo separe el hombre

De igual manera, un futbolista -aún por determinar- atenderá a los medios de comunicación este jueves, por lo que su comparecencia sí podría estar mucho más llena de preguntas sobre las polémicas vividas en el Santiago Bernabéu este pasado domingo.