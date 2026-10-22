Basilio García Sevilla, 22 OCT 2026 - 13:34h.

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Gabriel Suazo fue uno de los protagonistas el pasado domingo en el partido que el Sevilla FC perdió ante el Real Madrid. Como capitán del equipo, fue el primero en alucinar con lo que sucedía en el terreno de juego y las explicaciones que le daba Busquets Ferrer en un arbitraje que será difícil de olvidar.

Este jueves, el chileno ha sido protagonista en rueda de prensa y, con su talante habitual, ha aprovechado para dar algún ‘palito’ por lo sucedido el domingo en Chamartín y, de paso, por otras acciones arbitrales que no han favorecido para nada al conjunto nervionense. “Hay muchas situaciones, sobre todo en ese partido y también en anteriores, que no comprendemos. Intentamos y buscamos una explicación, y han aparecido muchos videos, de la forma en la que nos acercamos, teniendo las pulsaciones a mil, yendo de la mejor forma, y muchas veces no encuentra uno respuesta. Es lamentable”.

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“Termina el partido y ves que situaciones que se podían decantar hacia el otro lado la mayoría de las veces están yendo en contra. Son cosas que no podemos manejar, tiene que hablar como hizo el presidente, la directiva, ver las situaciones externas a lo futbolístico. Te afecta, somos personas, somos jugadores, sentimos y tenemos las mismas sensaciones que el resto de la gente. No está en nuestras manos, tenemos que crecer, mejorar, seguir apoyándonos y competir cada partido como si fuese el último”, añadía el chileno.

El vestuario intenta sobreponerse

Suazo, no obstante, cree que el vestuario intenta sobreponerse siempre a estos aspectos y seguir jugando, pero también reconoce que se ponen en la piel del sevillista. “Nosotros somos personas, sentimos, hablamos y comentamos. Hay situaciones que no entendemos, en muchas ocasiones, como le puede pasar a muchos sevillistas y a gente que no es del Sevilla. Queda en conversaciones y luego damos la vuelta a la página. Porque si seguimos pensando en el arbitraje, no vamos a progresar. Queremos todo lo contrario. Cualquier compañero puede jugar porque se preparan de la mejor forma, cuando les llegue la oportunidad lo van a aprovechar”.

Ahondó más el capitán sobre su referencia a las explicaciones arbitrales, centrándolo más en lo que sucede tras los partidos que en lo que pasa a pie de campo, reivindicando el respeto y la educación con la que tanto él como sus compañeros se dirigen a los colegiados. “En jugadas sí se nos da alguna explicación en el momento, pero entiendo al árbitro que es difícil dar una explicación rápida en ese momento. Hay que ponerse en los zapatos del árbitro. Donde no encontramos una explicación clara es postpartido muchas veces, en el momento se pita algo, te dan una explicación y en la jugada rápida no sabes precisamente qué sucedió. Más en frío, que no se dé una explicación clara, es a lo que me refiero. En la cancha es más difícil. Cada uno de los que se acerca al árbitro siempre va de la mejor forma, con la mejor actitud. Nuestra forma de ir a hablar y comentar va a seguir siendo la misma. Eso no va a cambiar. Creemos en eso, en que ellos hacen su trabajo más allá de que hay situaciones difíciles y se entiende. Estamos preparados para seguir compitiendo, estar juntos en todo momento, pese a situaciones externas que no podemos manejar. Nos concentramos únicamente en lo que estamos haciendo y nos venimos preparando”, concretaba Suazo.