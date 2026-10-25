Joaquín Anduro 25 OCT 2026 - 12:50h.

Así salen Edin Terzic y José Bordalás

José Bordalás desvela su charla con Ángel Torres tras la polémica en el Getafe: "Sabe perfectamente por qué lo hice"

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El domingo de fútbol en LALIGA EA Sports arranca en San Mamés con el choque entre el Athletic Club y el Getafe con dudas en ambos equipos tras los últimos malos resultados bilbaínos y la tremenda rajada de José Bordalás tras caer con el Lugano que provocó un terremoto que ya intentó calmar el propio técnico. En cualquier caso, tanto Edin Terzic como el entrenador del equipo azulón miran ya al duelo en Bilbao con estas alineaciones confirmadas.

En el Athletic, Terzic ya sabe que perderá a Gorka Guruzeta para casi toda la temporada por una grave lesión de rodilla y Maroan Sannadi tendrá una nueva oportunidad, como en casa del Levante, para comenzar a mostrar las buenas sensaciones que dejó en su primera media temporada con la camiseta rojiblanca. Además del ariete, tampoco estarán disponibles aún por lesión Oihan Sancet ni Unai Egiluz mientras que Aymeric Laporte no participará al estar sancionado por su expulsión en Orriols.

Dani Vivian y Aitor Paredes actuarán en el eje de la defensa por el propio Laporte y por Vivian mientras que Peio Canales entra en el doble pivote para sustituir a Mikel Jauregizar. Las otras dos novedades son las de los hermanos Williams, que formarán por ambas bandas dejando en el banquillo a Robert Navarro y Johaneko.

En el Getafe regresan los teóricos titulares tras las palabras de Bordalás al caer por 2-5 contra el Lugano quejándose de que, con rotaciones, no pueden afrontar el resto de competiciones. Esto, además, con la baja de Djené por la expulsión que vio ante el Rayo el pasado lunes y las de los lesionados Zaid Romero y Orel Mangala, que no llegan a tiempo, junto a las ya conocidas de Juanmi Jiménez y Christantus Uche.

Con respecto a la alineación contra el Lugano, sólo repiten David Soria en la portería, Valou en defensa, Kiko Femenía por banda derecha, Francho Serrano en la medular e Iván Azón arriba. Más parecido es el once al del día del Rayo, donde sólo cambia la presencia de Gudelj como central por la baja de Djené abriendo la puerta de Francho y la de Iván Azón por Enes Ünal arriba, repitiendo titularidad Dani Carvajal.

Alineaciones confirmadas del Athletic-Getafe

XI del Athletic: Unai Simón; Hugo Rincón, Dani Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Peio Canales, Íñigo Ruiz de Galarreta, Iñaki Williams, Álex Berenguer, Nico Williams; Maroan Sannadi.

XI del Getafe: David Soria; Dani Carvajal, Nemanja Gudelj, Ives Valou, Johan Mojica; Francho Serrano, Ramón Terrats, Mario Martín; Kiko Femenía, Martín Satriano, Iván Azón.