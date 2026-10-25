Fran Fuentes 25 OCT 2026 - 18:41h.

El técnico explica que se sintió perjudicado, pero todo se arregló instantes después

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Edin Terzic ha comparecido en sala de prensa al término del partido entre el Athletic Club y el Getafe CF. El técnico zurigorri se mostró muy satisfecho por la goleada al conjunto azulón, aunque explicó un roce que tuvo con el cuarto árbitro en el que se sintió perjudicado. Y es que, mientras que José Bordalás protestaba constantemente fuera de la zona técnica, el colegiado asistente le hizo un desplante al alemán cuando este salió una sola vez para constatar una jugada concreta. A continuación, sus palabras:

La goleada y la importancia de ganar en casa: "Me habría gustado marcar alguno de estos goles en los partidos anteriores, en los que no ganamos. Pero es importante conseguir una victoria en casa, especialmente después de varios encuentros sin ganar. Creo que ha sido un triunfo merecido. Hemos marcado buenos goles como equipo. Tres de ellos han sido fruto del juego colectivo. Es importante, especialmente el primero, porque nos permitió abrir el partido. Estamos muy contentos y queremos construir a partir de esto. Hoy hemos demostrado que también podemos ganar por más de un gol. Espero que esta actuación nos dé confianza, especialmente a nuestros atacantes, para que podamos ganar así más a menudo.

Qué le ha gustado más del equipo y si influyó la presión de ganar: "Uno de tus compañeros me preguntó si era un partido que teníamos que ganar. Sí, forma parte del fútbol, pero para mí lo más importante es el deseo de ganar. Eso es de lo que hablábamos. Desde el principio queríamos ganar este partido tan difícil y ha habido muchos aspectos positivos. Me ha gustado especialmente cómo hemos empezado, dominando, con mucha actividad y agresividad. Cuando perdíamos el balón, reaccionábamos con intensidad. Hemos defendido bien y hemos podido generar varias oleadas de ataques. También hemos sido buenos en los duelos, algo que hemos hecho muy bien como equipo. Después ha habido grandes actuaciones individuales. El primer gol de Iñaki ha sido muy importante para él y para nosotros. Nico ha vuelto después de la lesión y en la primera parte ha sido casi imparable por la izquierda. También quiero destacar los debuts que hemos dado a los jóvenes. Enhorabuena a ellos y a sus familias, pero también a todos nosotros, especialmente a la cantera y a los entrenadores que llevan tantos años trabajando con ellos. Son momentos increíbles. Hemos hablado de Guruzeta y creo que la imagen que vimos antes del partido fue muy bonita. También hemos cerrado un círculo con el regreso de Beñat Prados, que volvió después de una lesión similar hace casi un año. Son momentos muy especiales en la vida de un futbolista y de un equipo, y estamos muy orgullosos. Hoy estamos muy felices y satisfechos, pero ahora tenemos que aprovechar la confianza que nos da esta actuación y trasladarla a los próximos partidos.

Los debuts de los jóvenes y el estado físico de Galarreta: "Cuando Christian Imga entró, íbamos 2-0. Normalmente no me gusta hacer cambios cuando tenemos esa ventaja, porque todavía no sabes qué va a plantear el rival. Pero en ese momento consideramos que necesitábamos piernas frescas y también teníamos que cuidar a Nico, que regresaba de una lesión. Fue un buen momento para que los jóvenes entraran. Chris participó en el tercer gol y realizó una acción defensiva crucial en ataque, abriendo espacios para nosotros. Lleva un par de semanas entrenando con el equipo y nos había transmitido la sensación de estar preparado. No fue un regalo: lo necesitábamos y se merecía esta oportunidad. Él mismo ha demostrado que estaba listo. En cuanto a Iñaki, viendo su rendimiento, no necesitaba mantenerlo los 90 minutos para hacer algunos cambios. Creo que ha sido positivo para los chicos poder jugar por primera vez en San Mamés. Hoy hemos tenido varias historias individuales muy importantes para los jugadores, pero, como equipo, también lo hemos hecho muy bien. Lo único negativo ha sido la pequeña lesión muscular de Galaxy. Parece que es algo leve y esperamos que no esté demasiado tiempo fuera. En cualquier caso, hemos demostrado que, como equipo, estamos preparados para cubrir esas bajas.

La combinación interior de Maroan Sannadi e Iñaki: "Si no creyera que podía funcionar, no habría empezado así hoy. Son algunas de las ideas y opciones que llevamos trabajando durante los últimos días. El Levante ya había hecho cosas bien con esa disposición en algunos momentos de la segunda parte. No ha sido solo esa decisión. Creo que jugar con Peio y Galarreta juntos en las dos posiciones del centro nos ha dado tranquilidad y creatividad. También hay que mencionar a Vivian, que ha jugado hoy. Hemos tomado muchas decisiones que han funcionado bien. Sentíamos que estos dos jugadores juntos podían ayudar un poco más a los demás. Además, el rival puede jugar con diferentes sistemas, con tres o cuatro defensas, y queríamos tener una estructura que nos permitiera adaptarnos. Hoy buscábamos presionar hombre a hombre, así que necesitábamos jugadores en ataque capaces de hacerlo tanto ante una defensa de tres como de cuatro. Marouane e Iñaki lo han hecho muy bien".

El incidente con Bordalás: "No funcionó. Después tuve la sensación de que se me había tratado un poco injustamente. Salí del área técnica por primera vez y, de repente, parecía que yo era el malo de la película. Me dio la impresión de que se habían aplicado dos criterios diferentes. Pero todo está bien. Cinco minutos después, cuando se calmaron las cosas y controlamos las emociones, dije lo que tenía que decir de una manera muy amistosa y diplomática. Si miras nuestra temporada, hemos hablado muchas veces de los jugadores y nunca hemos dicho nada malo de ellos. Quizá la parte más difícil de mi trabajo como entrenador sea ser futbolista, así que tengo todo el respeto por los jugadores. A veces también es culpa mía, porque no hablo español y tengo que comunicarme en inglés. Eso puede provocar malentendidos y es algo que debo mejorar. Pero nunca quiero ser deshonesto ni hablar sin respeto. Creo que él lo entendió y que todo quedó aclarado después de cinco minutos".

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La gestión de las emociones: "Los tres puntos siempre son positivos. A mí me gusta ganar hasta en los entrenamientos, así que no me da igual. Quizá he sido la persona más decepcionada durante las últimas semanas por no haber ganado, pero mi trabajo consiste en mantener el control de mis emociones y de las del equipo. Hoy voy a seguir controlándolas, incluso después de esta victoria. Por primera vez he tenido la sensación de que muchas de las cosas que trabajamos a diario en los entrenamientos han funcionado muy bien en el estadio. Eso refuerza mi confianza en el trabajo que hacemos y en el equipo, porque veo cuánto se esfuerzan los jugadores cada día. A veces hace falta tiempo. En las últimas semanas han pasado muchas cosas que nos han complicado la vida, pero si somos capaces de reaccionar como hoy, estaremos en buena situación".

La satisfacción de Edin Terzic: "Estoy feliz y satisfecho de ser el entrenador de este equipo. Eso no cambia nada. Voy a ser el mismo entrenador que después del partido contra el Levante, cuando hablamos de lo que habíamos hecho bien y de aquello que necesitábamos mejorar. Hoy hemos dado un paso adelante, pero también hay aspectos que debemos corregir. No me ha gustado cómo hemos aprovechado las contras en la primera parte. Nos hemos precipitado y hemos buscado un pase en lugar de finalizar. Hemos querido resolver demasiado rápido y eso no nos gusta. Vamos a trabajar en ello. Tampoco me han gustado los primeros cinco minutos de la segunda parte, cuando hemos concedido tres o cuatro centros con demasiada facilidad, de forma muy poco inteligente. Hemos dejado una pequeña ventana abierta al rival. Mañana trabajaremos en ello, independientemente del resultado. Siempre vamos a evaluar tanto los resultados como las actuaciones, y después seguiremos trabajando y creciendo como equipo. Hoy estoy muy feliz y satisfecho, pero mañana volveremos a intentar mejorar.

La intensidad inicial y la conexión con la afición: "Es difícil elegir una sola cosa de todas las que mencionas. Después del partido contra el Levante, dije que queríamos demostrar que éramos los más decepcionados de todo el estadio. Queríamos devolverles algo a los aficionados, pero ellos tenían que sentir que queríamos ganar. Ya tuve esa sensación en la segunda parte contra el Levante. Incluso cuando íbamos perdiendo 2-0, sentía que no nos rendíamos y que queríamos seguir intentándolo. Queríamos trasladar esa mentalidad al partido de hoy, sin necesitar toda una primera parte para demostrar que queríamos ganar ni esperar a que el rival marcara para reaccionar. Queremos ser nosotros quienes demostremos al rival que no va a tener ninguna opción, porque somos el equipo que quiere ganar. Estoy muy contento porque hemos ofrecido una actuación colectiva muy buena, sin depender de una acción brillante de un solo jugador. Hemos marcado goles como equipo y hemos mantenido la portería a cero, algo que siempre es positivo. Ha habido momentos muy buenos e historias individuales especiales, pero lo que más me satisface es que hemos rendido muy bien como equipo".

La candidatura de Unai Simón al Balón de Oro: "Estamos muy contentos con él y muy orgullosos de que un jugador de nuestro club esté entre los candidatos a ganar este trofeo. No necesito un premio para demostrar el aprecio que siento por Unai. Le deseo mucha suerte y sería una historia fantástica, pero para mí lo más importante no es el Balón de Oro, sino tener a Unai Simón en nuestro equipo. Eso es mucho más importante que cualquier reconocimiento individual. Le deseamos toda la suerte del mundo. Creemos que merece el premio más que nunca, pero, gane o no, eso no cambia en absoluto mi valoración de él, de sus actuaciones como portero ni de la persona que es".