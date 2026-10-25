Fran Fuentes 25 OCT 2026 - 21:07h.

El técnico txuri urdin lamenta la falta de efectividad: "No fuimos tan eficientes como en Noruega"

Oyarzabal pone en valor la aportación de Matarazzo a la Real Sociedad: "Propuesta clara"

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Pellegrino Matarazzo compareció en los micrófonos de Movistar LALIGA al término del partido entre la Real Sociedad y el Levante UD, con triunfo del conjunto txuri urdin en Anoeta por dos a uno. El técnico estadounidense ha puesto en valor el juego ofensivo de su equipo, pese a que han fallado numerosas ocasiones de gol, y ahora ya se enfoca plenamente en el derbi vasco frente al Athletic Club.

En primer lugar, valoró positivamente el juego ofensivo de la Real Sociedad pese al marcador ajustado: "Estoy muy contento por el partido, hemos tenido muchas ocasiones. No fuimos tan eficientes como en Noruega, pero tuvimos muchas oportunidades. En la segunda parte hemos podido hacer el segundo. Hemos controlado el partido, no hemos concedido ninguna ocasión clara. Estoy muy contento con el equipo", explicó.

Sobre el marcador ajustado, recordó que la Real Sociedad falló numerosas ocasiones de gol, alguna de ellas clara: "Tuvimos nuestras opciones en la segunda parte. Gonçalo Guedes tuvo un par de ocasiones. Luego hemos presionado bien. Hemos jugado más defensivamente, hemos controlado, y ellos también han jugado diferente. Hemos ganado y estamos contentos por ello", comentó el entrenador.

Por último, de cara al derbi vasco, Pellegrino Matarazzo tiene clara cuál es la prioridad del equipo en los próximos días: "Lo primero y más importante es que descansemos. Hemos teniendo un par de partidos muy exigentes, volveremos a trabajar el miércoles y nos enfocamos totalmente en el Athletic", sentenció.