Pablo Sánchez 18 OCT 2026 - 21:16h.

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Felicita a Kubo por su golazo

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Pellegrino Matarazzo compareció ante los medios para analizar la gran victoria de la Real Sociedad frente al Málaga en La Rosaleda. El 2-5 evidenció el excelente trabajo ofensivo del equipo txuri urdin y el míster quiso incidir en ello como la clave del triunfo. También habló sobre ciertos jugadores, el Málaga y el apartado defensivo.

La rueda de prensa de Matarazzo

La victoria: "Tengo que mirar atrás para saber si es la victoria más satisfactoria. Empezamos muy bien y le dimos al equipo mucha energía. Jugamos un fútbol ofensivo muy bueno, pudimos marcar más, tuvimos muchas oportunidades. Hay muchas cosas positivas que extraer del partido de hoy. Las trataremos de repetir para mejorar".

El Málaga: "Creo que siempre es importante fijarse en referencias para que los jugadores lo tengan presente en su mente. Es importante aprender del pasado, de cada partido. Los chicos lo hcieron muy bien hoy. No quiero comparar equipos de la temporada pasada con el Málaga de hoy. Juegan un fútbol ofensivo muy bueno, ponen dificultades, se mueven mucho, cambian de esquema con frecuencia. Tienen varias cualidades que complicaron a nuestros defensas. Le deseo lo mejor al Málaga en futuros partidos".

Juego en ataque: "No sé si todo ha explotado, pero pusimos mucho énfasis en el fútbol ofensivo hoy. Queríamos dominar, tener oportunidades, meter jugadores en el área. Estoy muy feliz con el juego ofensivo de hoy".

Gol de Take Kubo: "Su gol es fantástico. Estoy muy feliz con el partido que ha hecho, concentrado, determinante. Hoy ha mostrado lo que es capaz de hacer".

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Oyarzabal: "No es un tópico, es un profesional top que quiere ganar cada partido, incluido cada partido en los entrenamientos, es muy competitivo y por eso es lo que es, la historia que tiene. Tiene ese genio compitiendo. Es un gran líder".

Valoración personal de cada jugador: "Muy positivo. Era una gran oportundiad para crecer como equipo y crecer en LALIGA. Lo hicimos. Hector, su forma de defender, de conectar con Take. Su juego ofensivo es muy bueno, es muy bueno con la pelota. Tenemos muchos jugadores hoy que lo hicieron bien. Ante más competiciones mejor tienen que hacerlo".

Apartado defensivo: "No estamos felices de encajar dos goles hoy, esas oportunidades, pero marcamos cinco y pudimos marcar al menos tres más. La probabilidad así de ganar también es alta. Todo va de tomar decisiones".