Joaquín Anduro 18 OCT 2026 - 17:20h.

Así salen Juanfran Funes y Pellegrino Matarazzo

Matarazzo confirma una baja de última hora por lesión en la Real Sociedad: "No queremos arriesgar"

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La Rosaleda acoge este domingo el duelo de la jornada 9 de LALIGA EA Sports entre el Málaga y la Real Sociedad con las urgencias apremiando a los andaluces para abandonar el farolillo rojo y los vascos con un ojo puesto en su participación en la Europa League. En la Costa del Sol, Juanfran Funes y Pellegrino Matarazzo salen con estas alineaciones tras los elogios en la previa del lojeño al italo-estadounidense.

Por parte del Málaga, Funes ha incluido de nuevo a Cajuste en la convocatoria tras la lesión que sufrió tras haber tenido unos pocos minutos en el partido ante el Levante. Los que no podrán estar son Diego Murillo, Aarón Ochoa, Juan Cruz y Julen Lobete, que se caen de la lista por lesión una semana más.

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El técnico malaguista sigue a vueltas con su once titular buscando el primer triunfo tras el regreso del equipo blanquiazul a LALIGA EA Sports ocho años después y probará con la dupla de Adrián Niño y Chupe juntos en punta. Además, José Salinas entra por Carlos Puga pasando Rafita al lateral derecho mientras que Carlos Dotor e Izan Merino jugarán en la medular con Pablo Martínez en la banda izquierda.

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En la Real Sociedad, Matarazzo añadió la baja reciente de Yangel Herrera, que se une a las lesiones de Álvaro Odriozola, Luken Beitia y Jon Mikel Aramburu por lesión y la de Pablo Marín por la roja que vio frente al Deportivo. Héctor Fort será esta vez el encargado de partir de inicio en el lateral derecho después de la prueba de Igor Zubeldia en el duelo ante el Union Saint-Gilloise en tierras belgas del pasado jueves.

Otra de las novedades será la de Aihen Muñoz en el lateral zurdo para quitar minutos a Sergio Gómez, mientras que Carlos Soler regresa a la medular por la lesión de Yangel. También cambian las bandas del ataque, con Take Kubo y Ander Barrenetxea sustituyendo a Job Ochieng y Gonçalo Guedes y Orri Óskarsson arriba junto a Mikel Oyarzabal dejando en el banquillo a Luka Sucic.

Alineaciones confirmadas del Málaga-Real Sociedad

XI del Málaga: Alfonso Herrero; Rafita, Fernando Calero, Ángel Recio, José Salinas; Izan Merino, Carlos Dotor, David Larrubia, Pablo Martínez; Adrián Niño, Chupe.

XI de la Real Sociedad: Álex Remiro; Héctor Fort, Jon Martín, Mamadou Sarr, Aihen Muñoz; Jon Gorrotxategi, Carlos Soler, Take Kubo, Ander Barrenetxea; Mikel Oyarzabal, Orri Óskarsson.