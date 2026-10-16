Joaquín Anduro 16 OCT 2026 - 19:48h.

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El Málaga sigue sin ganar en su regreso a LALIGA EA Sports y, tras su empate in extremis frente al Espanyol, repite en La Rosaleda este domingo recibiendo a la Real Sociedad, uno de los equipos punteros de la clasificación. Este viernes, Juanfran Funes ha elogiado el trabajo de Pellegrino Matarazzo al frente del conjunto txuri urdin y ha valorado la opción de poner dos delanteros mientras defiende a Chupe ante su falta de gol.

Posibilidad de jugar con dos delanteros: "Yo creo que hay que darle mucho valor en los partidos no a cómo empiezan las cosas. Y no lo digo solamente por la estructura, lo digo también por quienes participan. Muchas veces empezamos a intentar indagar o averiguar quiénes serán los once que empiezan, con qué estructura se empezará. Yo creo que los partidos duran más de 90 minutos y hay que darle un valor importante a todo eso, en el sentido de que probablemente en el siguiente partido, no digo que vaya a ser así, pero probablemente haya momentos en los que nosotros podamos tener dos delanteros en el campo. Lo que sí que hay que valorar bien se cuáles van a ser esos momentos. Pasa lo mismo con los onces. El otro día, y eso nos da mucha alegría, no es la primera vez esta temporada que los jugadores que entraron de banquillo tuvieron una aportación trascendental en todo lo que ocurrió. Al final, yo sé que todos, los jugadores también, le dan mucha importancia a quién empieza, a cómo empezamos. Creo que lo más importante es el cómputo global del partido y, como te digo, para nosotros, la situación que vivimos en la segunda mitad, de los dos puntas o también de los cambios, que la gente que va entrando en la segunda mitad, claramente va aportando y va sumando y nos hace probablemente tener un impulso, sobre todo en los momentos en los que perdíamos la pelota. Creo que esa parte es muy importante y hay que darle valor a todo lo que pueda ocurrir en el partido. Y en todo lo que pueda ocurrir en el partido, sí que puedo decirte que es muy probable, igual no es seguro, pero es muy probable que volvamos a ver a dos delanteros nuestros en el campo".

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Falta de gol de Chupe: "Bueno, y fíjate, David el otro día decía que el primero creía que lo había metido en la jornada 12. No sé si es realmente cierto eso, lo dijo el otro día en el entrenamiento. A Chupe le ocurrió igual: Creo que en la jornada 14 llevaba tres o cuatro goles. Bueno, yo creo que, e igual soy muy insistente en lo que vuelvo a decir, lo importante es que ellos se vean cerca de cruzar la línea, que ellos se vean compitiendo, que ellos se vean que pueden tutear a los rivales, que pueden mostrarse superiores en muchas facetas del juego. Esa es la parte más importante y ya sabemos que esa parte del gol siempre es así, va muchas veces por rachas y, en cuanto enganche un gol, llega esa confianza y donde antes salía medio metro por encima, o donde antes pegaba en el larguero, o donde antes la pelota te la detenían en los 11 metros, ahora entra, y entra, y entra, y entra. Y, como lo hemos visto, que han sido capaces de hacerlo tantas veces, tenemos la confianza de que va a llegar el momento, que igual no llega ni de uno en uno, que van a llegar de dos en dos. La parte aquí que sí que nos ocupa es que seamos capaces de mantenernos firmes en la competición y persistiendo ahí. Lo dije el otro día: sería muy preocupante que nosotros no fuésemos capaces de llegar 40 veces al último tercio o que no fuésemos capaces de entrar en el área 20 veces. Creo que somos el tercer o cuarto equipo de LALIGA que más córners tira, es decir, no somos un equipo que no seamos capaces de dominar los espacios en profundidad. Estamos ahí, falta rematarlo y, cuando lo rematemos, evidentemente, vamos a sumar de tres y seguramente todos veamos las cosas desde otra perspectiva bien distinta. Pero, insisto, no somos un equipo que en la competición, a pesar de que vayamos últimos, no estemos siendo capaces de ir de tú a tú con los equipos. De otra forma, sería imposible que fuésemos de los dos o tres equipos que más córners ha tirado en LALIGA. Ese dominio de la profundidad sí que lo estamos teniendo, hasta ahí llegamos. Creo que en ese momento en el que tengamos esa certeza en el área va a cambiar todo. Sobre todo en forma de puntos, que es lo que al final, pues bueno, terminamos".

Juanfran Funes, sobre Pellegrino Matarazzo y la Real Sociedad

Elogios a Matarazzo: "Creo que está haciendo un gran trabajo, eso ya sí que no tengo ni que decirlo. Lo que sí que me gusta mucho de lo que está haciendo es que su equipo tiene una gran versatilidad. Cuando empiezas a ver patrones del equipo, ves que es un equipo que es muy solvente en ataque organizado pero que es capaz de transitar. De hecho, ha hecho una gran cantidad de goles en la transición. Te domina esos pasillos interiores y es capaz también de ganarte por fuera. Luego, sin la pelota, es verdad que, aunque acumula mucha gente por delante del balón, es un equipo que te lleva a diferentes registros. Es un equipo que es capaz, durante muchos minutos, de llevarte una presión alta excelente y que luego también es capaz de demostrar otros registros en ese bloque bajo. Es un equipo con muchísima versatilidad y en casi todos sus onces, ayer mismo lo podíamos ver, son capaces de demostrar esas cualidades en el transcurso del partido. Para mí, es una de las cosas más importantes que ellos tienen porque creo que, cuando alguien se enfrenta a la Real, es difícil poder identificar ciertas fortalezas o ciertas debilidades porque ellos tienen un balance en todo lo que hacen muy equilibrado".

Peligro de la presión de la Real Sociedad y el desgaste: "Evidentemente, es algo que tenemos que tener en cuenta por la forma en la que ellos hacen las cosas. Es un equipo que con la pelota te lleva a un desgaste muy grande. Al final es normal que, si ellos son capaces de madurar los partidos, son capaces de atraerte, te rompen líneas... luego ellos, en su presión, que son bastante eficaces, terminan recuperando rápido. Como he dicho, un equipo que te lleva a secuencias de balón en las que al final te penalizan. Ayer lo pudimos ver: en los primeros 20 o 25 minutos quizás ellos no se sienten tan cómodos en el partido pero, a partir de la media hora, vemos un equipo que, incluso fuera de casa, termina siendo muy dominador. Y eso hace que los rivales paguen el peaje. Entonces, sabemos qué eso puede ocurrir y es algo que, ya te digo que sí, que vamos a tener muy presente".

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Charla con Loren Juarros y Juan Carlos por el mayor conocimiento de la Real Sociedad: "Sí, bueno, por supuesto hemos hablado: de jugadores, de equipo, de muchas cosas. Hemos hablado de muchas cosas de la Real pero no ahora, sino tiempo atrás. Esta semana, por supuesto, también, porque nos vemos a diario. Y, bueno, tampoco voy a dar más detalles porque estamos compitiendo pero sí, hombre, son dos personas que han seguido muy de cerca y la siguen siguiendo a la Real y, evidentemente, tienen un conocimiento muy profundo de todo lo que están haciendo".