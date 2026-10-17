Pablo Sánchez 17 OCT 2026 - 14:27h.

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Subirán hasta dos jugadores del Sanse

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La Real Sociedad culmina una semana frenética con partido de Europa League de por medio con su visita al Málaga este domingo a las 18.30. El equipo txuri urdin ultima retoques en Zubieta en una sesión tras la cual Pellegrino Matarazzo atendió a la prensa para analizar el choque. Fue aquí donde avanzó una baja de última hora para La Rosaleda.

Pellegrino Matarazzo aseguró que Yangel Herrera no estará en la lista de convocados que el míster desvelará próximamente. El venezolano sufre unas molestias y el cuerpo técnico ha decidido no arriesgar. Para completar la convocatoria, el técnico de Nueva Yersey avanzó que subirán uno o dos jugadores del filial.

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"Yangel Herrera no formará parte de la convocatoria mañana. Tiene molestias en el gemelo y no queremos arriesgar, así que no formará parte del equipo mañana. Posiblemente subirán uno o dos jugadores del Sanse", comentó al respecto.

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Otros nombres propios

Óskarsson: "Es un jugador muy importante para nosotros. Seguramente tendrá muchos más minutos de los que ha tenido en los dos últimos partidos, pero espero esa insatisfacción de un jugador como Orri Óskarsson, con su calidad, porque quiere jugar más. Está en forma y preparado para jugar."

Gorrotxategi: "Ya dio un paso adelante en el último partido, creo que hizo un partido impresionante. Su movilidad, su estabilidad, su construcción del juego, la responsabilidad defensiva que tiene. Mostró sobre el terreno de juego la calidad que tiene y ahora necesita continuar."

Héctor Fort: "Se encuentra bien y está preparado para jugar. Así que, sin duda, también es una opción para nosotros para el once inicial de mañana."