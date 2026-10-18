Joaquín Anduro 18 OCT 2026 - 20:25h.

Así jugaron los hombres de Pellegrino Matarazzo

Matarazzo confirma una baja de última hora por lesión en la Real Sociedad: "No queremos arriesgar"

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La Real Sociedad se llevó el triunfo por 2-5 ante el Málaga en La Rosaleda en un partido en el que los de Pellegrino Matarazzo mandaron desde el inicio con el gol de Take Kubo. Al tanto del nipón le siguieron el de Orri Óskarsson, el doblete de Mikel Oyarzabal en los momentos que los andaluces recortaron (no había anotado aún esta temporada con los donostiarras) y el final de Gonçalo Guedes.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto txuri urdin en la jornada 9 de LALIGA EA Sports.

Álex Remiro [7]: Esta vez sí fue decisivo cuando el Málaga apretaba por el empate con un paradón a Salinas además de varias paradas de mérito. También aportó en ataque buscando en más de una ocasión a Óskarsson, dejándole solo en una ocasión que no aprovechó. Poco que hacer en los goles.

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Héctor Fort [6]: El ex del Barça partió en esta ocasión desde el lateral derecho y completó una buena actuación en la hora que tuvo de juego animándose cada vez más al ataque.

Jon Martín [7]: Infalible en las peleas por arriba con los dos delanteros del Málaga con los que intentó apretar Funes. No le condicionó una tarjeta amarilla que vio en la primera parte.

Mamadou Sarr [6]: Cada vez más asentado en la zaga de la Real entendiéndose bien con Jon Martín a la hora de las ayudas en la pelea con los dos delanteros centro malaguistas. Su físico le permite corregir algunos errores.

Aihen Muñoz [6]: Muy buena primera mitad del lateral, con una soberbia actuación defensiva para evitar el peligro de Larrubia por su costado. En la segunda bajó ya algo el nivel por su costado aquejado también de falta de ayudas.

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Jon Gorrotxategi [7]: Generó sin querer el 0-2 con un pase atrás que rechazó un jugador del Málaga. Mucho trabajo en la presión desde su posición sin que por ello se rompiera la medular.

Carlos Soler [8]: Jugó a placer el futbolista valenciano en el centro del campo, sobre todo en la primera mitad, encontrando siempre al compañero que se encontraba en mejor posición.

Take Kubo [9]: Acostumbró a recibir solo por la banda derecha sin acercarse a la línea de cal y, mirando a portería, provocó mucho peligro en la zaga local con sus diabluras. Abrió el marcador con un golazo desde la frontal del área y asistió a Oyarzabal en el segundo tanto con otra buena jugada.

Ander Barrenetxea [7]: Completó una buena actuación el jugador donostiarra a pesar de que no pudo participar en ninguno de los goles ni anotando ni asistiendo. Pese al mayor protagonismo de Kubo, también colaboró para embotellar al Málaga rompiendo líneas.

Orri Óskarsson [8]: Perdonó primero un mano a mano clarísimo y después no falló ante Alfonso Herrero para marcar el 0-2 con el que reivindicarse aprovechando esta titularidad de Matarazzo. Rozó el doblete en otro error claro que terminó en gol de Guedes. Buenos movimientos para recibir la pelota con ventaja.

Mikel Oyarzabal [9]: Exhibición del capitán, que no había marcado aún esta temporada con la Real Sociedad y se destapó con un doblete con dos zapatazos abajo de los que acostumbra que se suman a todo lo que ya de por sí aportó manejando el balón en los múltiples ataques. Se marchó ovacionado por La Rosaleda tras recibir un golpe ya con el partido prácticamente acabado.

Sustituciones de Pellegrino Matarazzo en el Málaga-Real Sociedad

Igor Zubeldia [6]: Joaquín Muñoz le buscó por su costado y le puso en algún aprieto pero el zaguero consiguió, de nuevo como lateral derecho, ayudar a cerrar el triunfo.

Gonçalo Guedes [8]: Salió desde el banquillo con muchas ganas de aportar al partido y anotó el quinto de la Real Sociedad en una cuenta que pudo aumentar con varios trallazos marca de la casa desde fuera del área.

Sergio Gómez [6]: Entró para darle aire al lateral izquierdo cuando Aihen Muñoz ya sufría y, sin complicarse arriba, estuvo correcto en defensa.

Job Ochieng [8]: Dejó un arranque espectacular para cortar una pelota atrás y provocó problemas con su velocidad en la defensa del Málaga que ya estaba desbordada.

Álex Marchal [-]: El extremo entró al campo con el partido ya decidido.