Joaquín Anduro 27 SEP 2026 - 14:36h.

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La Selección Española estrenó la segunda estrella en su camiseta con un triunfo por 2-3 ante Inglaterra en Wembley con el que arrancar el camino en una nueva edición de la Nations League. El autor del tanto del triunfo fue el de casi siempre en los últimos tiempos, Mikel Oyarzabal, que destacó el trabajo de España y respondió con una sonrisa irónica al haberse quedado fuera de los 30 nominados al Balón de Oro antes de señalar cuál sería para él el top 3 del galardón.

En zona mixta, en el micrófono de ElDesmarque, el ariete de la Real Sociedad señaló al "instinto" como la clave para su picadita ante Trafford que puso el 2-3 en Londres completando la remontada: "Se te pasa por la cabeza entre poco y nada porque pasa muy rápido. Es sobre todo el instinto, pensar que va a salir bien. Contento".

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Mikel Oyarzabal restó importancia al tramo de desconexión con el que Inglaterra se puso por delante en el marcador antes del descanso: "Creo que son tramos del partido en los que empiezas a perder balones y empiezas a no estar fino y a perder duelos. Ellos también se vinieron arriba, tienen un potencial terrible y hay que darle también mérito a su equipo y sus jugadores en esos momentos. Pero lo importante es que el equipo le ha dado la vuelta y que hemos ganado una vez más".

Mikel Oyarzabal y el Balón de Oro

También fue cuestionado el delantero eibarrés sobre el Balón de Oro y, sobre su ausencia dentro de la lista de 30 nominados del galardón de France Football, sonrió irónicamente con una respuesta ya habitual en él a la hora de hablar de premios individuales: "Como tú dices, no es lo mío".

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Sí quiso Oyarzabal dar su podio personal con tres compañeros en la Selección Española: "Yo, personalmente, te pondría Lamine, Rodri y Fabi por decirte tres. Hay muchos más que merecerían estar ahí por lo que han dado pero al final sabemos también cómo funciona esto. Ese sería mi top 3".

No cree, sin embargo, que el Inglaterra-España de este sábado sirva como plebiscito entre dos de los principales candidatos, Lamine Yamal y Harry Kane: "Por un partido no se va a decidir nada y ojalá, creo que lo hemos dicho todos, un jugador español tenga la oportunidad de ganarlo y estaremos con ellos siempre".