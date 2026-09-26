El penalti de la polémica: Rodri ni toca a Bellingham y Harry Kane protagoniza un bloque toque al tirarlo

Javi Rayo 26 SEP 2026 - 22:18h.

Harry Kane falló el penalti cometido por Rodri Hernández a Jude Bellingham

Los cuatro minutos de España para olvidar: dos goles y Cucurella, Unai Simón y Ferran Torres señalados

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El minuto 54 ha sido el minuto de la polémica en el partido entre Inglaterra y España. Tras no pitarlo en directo, el VAR llamaba al colegiado del encuentro para revisar un penalti de Rodri Hernández a Jude Bellingham. Tras ver las imágenes, se podía ver perfectamente que el centrocampista del FC Barcelona no llegaba a tocar el pie del futbolista del Real Madrid. Sin embargo, el árbitro pitó la pena máxima igualmente.

¿Por qué no se repitió el penalti de Harry Kane?

La segunda polémica -por el desconocimiento de la nueva norma para muchos- llegaba con el lanzamiento de Harry Kane. El delantero del Bayern estrellaba el balón en el larguero tras hacer un doble toque con sus dos pies. El árbitro no mandó repetir el penalti y dictaminó lanzamiento libre indirecto para la Selección Española. Muchos aficionados tenían en el recuerdo el doble toque de Julián Álvarez ante el Real Madrid en Champions, pero cabe recordar que la IFAB cambió la norma en el verano de 2025 a raíz de aquella acción. Ahora, si hay doble toque y el balón no entra, no se repite la pena máxima. El único escenario que da lugar a la repetición es que, tras el doble toque, sea gol.