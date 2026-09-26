Los cuatro minutos de España para olvidar: dos goles y Cucurella, Unai Simón y Ferran Torres señalados

Javi Rayo 26 SEP 2026 - 21:49h.

Inglaterra hizo dos goles a España en cuatro minutos

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La Selección Española ha vivido cuatro minutos para olvidar en la primera parte del Inglaterra - España de la UEFA Nations League. Pese a adelantarse primero con un gran tanto de Lamine Yamal en los primeros minutos, la flamante campeona del mundo desaprovechó la ventaja y acabó yéndose al descanso por detrás en el marcador. Dos goles encajados en cuatro minutos -más que en todo el pasado Mundial- con varias lagunas en defensa.

Tres señalados en la primera parte del Inglaterra - España

El primer tanto de Inglaterra lo hizo Anthony Gordon, que pilló a España con la guardia baja. Jude Bellingham condujo una contra imparable que pilló a Unai Simón fuera de posición, cuando intentó recuperar terreno, fue demasiado tarde y el futbolista del FC Barcelona aprovechó para abrir el marcador. El segundo tanto también vino provocado por varios fallos defensivos. O'Reilly centraba sin oposición desde la banda izquierda, Aymeric Laporte perdía la marca de Harry Kane y el británico ponía el 2-1 en el marcador con la inestimable ayuda de Marc Cucurella. Nuevamente, el portero del Athletic nada pudo hacer para evitar el tanto.

Aunque no tuvo contribución alguna en los dos goles de Inglaterra, Ferran Torres fue de los más señalados por los aficionados en las redes sociales. El futbolista del PSG fallaba dos mano a mano clarísimos ante el guardameta inglés con el 0-1 en el marcador que bien pudieron haber servido para que España aumentara la ventaja sobre su rival.

El resumen de la primera parte

Los goles de Anthony Gordon y de Harry Kane remontaron el tanto inicial de Lamine Yamal y dan ventaja a Inglaterra frente a España al descanso. España, que dominó con claridad los primeros 35 minutos de partido y aprovechó un error infantil de Marc Guéhi para adelantarse, perdonó la sentencia a Inglaterra, sobre todo con dos manos a mano errados por Ferran Torres, y vio cómo los de Thomas Tuchel le dieron la vuelta al marcador con un gol de Gordon al contraataque y un remate de Kane que desvió Marc Cucurella lejos del alcance de Unai Simón.