Pablo Sánchez 22 OCT 2026 - 23:42h.

Clasificación de Europa League actualizada, resultados de la jornada 3 y partidos de la jornada 4

Autor de tres asistencias en apenas 15 minutos

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Mikel Oyarzabal fue protagonista clave en la goleada de la Real Sociedad frente al Lillestrom por 0-6. El delantero no vio portería, pero regaló tres asistencias en apenas 15 minutos para encarrilar el encuentro. Tras el choque, el jugador txuri urdin puso en valor el partidazo del equipo y la aportación clave de Pellegrino Matarazzo a la Real para plantear este fútbol.

La rueda de prensa de Oyarzabal

La victoria: "Los pirmeros 10-15 minutos con algo más de dudas, ellos con balón atrevidos. Luego cuando empiezas a hacer los goles y el resultado se te pone de cara, pues todo es más fácil".

El penalti: "Por el momento, por cómo se había puesto el partido. Se te podía complicar el partido. Para eso también está, contentos por él".

Matarazzo: "La propuesta del míster está clara y ofensivamente generamos mucho, nos da mucha libertad para que cada uno vea dónde puede hacer daño en ataque. En algunos momentos es importante mantener esa calma, ese control que te da que el partido no se vuelva loco".

Su partido: "Cuando lo haces bien y mal uno es consciente, no hace falta que nadie te lo diga. Se puede ayudar al equipo de muchas maneras. Intentaré siempre ayudar al equipo en todo momento con goles, asistencias, trabajo, de la manera que sea".

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Sergio Gómez y su doblete

Sergio Gómez destacó la importancia de haber abierto el marcador en los momentos clave de un encuentro en el que el conjunto donostiarra firmó una contundente goleada en Noruega y resaltó la aportación como asistente de Mikel Oyarzábal.

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"Sabíamos que los primeros minutos nos iban a costar porque ellos iban a apretar en su casa, pero después del primer gol creo que el equipo ha hecho un partidazo. Y seis goles... podrían haber sido algunos más, pero ahora a seguir que vienen partidos importantes", valoró el futbolista al término del choque sobre el desarrollo del juego y la efectividad ofensiva mostrada por el cuadro txuri-urdin.

A nivel personal, el futbolista restó importancia a su doblete anotador y puso en valor el rendimiento en conjunto de su equipo. "Son dos regalos de Mikel. Han sido muy importantes esos dos goles. Luego sí que es verdad que han venido más, pero abrir la lata era clave y los minutos en los que se produjeron también creo que fueron determinantes".