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Uno por uno de la Real Sociedad ante el Levante: Turrientes y Óskarsson lideran la cuarta victoria seguida en LALIGA

La Real Sociedad celebra uno de los goles al Levante
La Real Sociedad celebra uno de los goles al Levante. Daniel Fernández Pérez (LALIGA)
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La Real Sociedad se impuso en su partido frente al Levante UD, correspondiente a la jornada 10 de LALIGA EA SPORTS, por dos goles a uno. Así jugaron los futbolistas de Pellegrino Matarazzo frente al conjunto granota:

Álex Remiro (6): Pudo hacer más en el gol. Pese a todo, hizo un par de paradas de mérito que evitaron que el Levante volviera a igualar el marcador.

Héctor Fort (7): Muy profundo por la banda derecha. Dio el pase de gol a Orri Óskarsson con un balón desde la derecha que, al final, trastabilló un defensa y no le contará como asistencia. En defensa, muy sólido también.

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Jon Martín (7): Contundencia, bien por arriba y en la defensa del área, pero también lejos de ella, dejando varias intervenciones importantes en zonas adelantadas.

Mamadou Sarr (6): Tuvo menos duelos que Jon Martín, pero se empleó con acierto. Un poco temeroso en salida de balón, buscando casi siempre el pase fácil a su compañero en defensa.

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Sergio Gómez (5): Menos profundidad que otros días, buscando casi siempre el pase atrás y sin arriesgar yendo hacia arriba. Tuvo una más o menos clara en la segunda mitad entrando al segundo palo, pero no tuvo acierto.

Luka Sucic (7): Jugando prácticamente como interior derecho, sigue sumando sensaciones positivas. En la jugada del 1-0 dejó un pase en profundidad a Héctor Fort con el exterior que fue medio gol.

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Jon Gorrotxategi (7): Abarcando muchísimo terreno, desde el área propia hasta la frontal de la rival. Buena lectura a nivel táctico y atento en los duelos.

Beñat Turrientes (7.5): Partido muy completo del centrocampista, que buscó la pelota en zona de tres cuartos de campo y asentando las posesiones del conjunto txuri urdin en campo rival. Además, marcó el segundo gol de la Real.

Gonçalo Guedes (7): Muy incisivo por su banda, dejó varios pases en zona de remate que bien pudieron acabar un gol (de hecho, uno lo fue, sellando una asistencia).

Mikel Oyarzabal (7): Gran partido del capitán txuri urdin, jugando por detrás del punta. Entre líneas logró encontrar una vía para hacer daño y filtrar algunos pases hacia delante, aunque también dejó varias caídas a banda derecha que le permitieron al equipo jugar más en campo rival.

Orri Oskarsson (7.5): Tocó muy pocos balones, pero casi todos en zona de remate. Pese al gol que marcó, pudo hacer alguno más, porque se hartó de buscarlo y apenas uno fue entre los tres palos.

Las notas de los suplentes de la Real ante el Levante:

Jon Aramburu (5): Buenos minutos del lateral, que le sirven para recuperar sensaciones después de su lesión.

Ander Barrenetxea (7): Entró para revolucionar el ataque de la Real. Dejó un centro y un pase en las inmediaciones del área que estuvieron muy cerca de ser gol.

Yangel Herrera (-): Sin calificar.

Job Ochieng (-): Sin calificar.

Arsen Zakharyan (-): Sin calificar.

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