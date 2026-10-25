Fran Fuentes 25 OCT 2026 - 20:27h.

Así jugaron los futbolistas de Pellegrino Matarazzo ante el conjunto granota

Oyarzabal pone en valor la aportación de Matarazzo a la Real Sociedad: "Propuesta clara"

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La Real Sociedad se impuso en su partido frente al Levante UD, correspondiente a la jornada 10 de LALIGA EA SPORTS, por dos goles a uno. Así jugaron los futbolistas de Pellegrino Matarazzo frente al conjunto granota:

Álex Remiro (6): Pudo hacer más en el gol. Pese a todo, hizo un par de paradas de mérito que evitaron que el Levante volviera a igualar el marcador.

Héctor Fort (7): Muy profundo por la banda derecha. Dio el pase de gol a Orri Óskarsson con un balón desde la derecha que, al final, trastabilló un defensa y no le contará como asistencia. En defensa, muy sólido también.

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Jon Martín (7): Contundencia, bien por arriba y en la defensa del área, pero también lejos de ella, dejando varias intervenciones importantes en zonas adelantadas.

Mamadou Sarr (6): Tuvo menos duelos que Jon Martín, pero se empleó con acierto. Un poco temeroso en salida de balón, buscando casi siempre el pase fácil a su compañero en defensa.

Sergio Gómez (5): Menos profundidad que otros días, buscando casi siempre el pase atrás y sin arriesgar yendo hacia arriba. Tuvo una más o menos clara en la segunda mitad entrando al segundo palo, pero no tuvo acierto.

Luka Sucic (7): Jugando prácticamente como interior derecho, sigue sumando sensaciones positivas. En la jugada del 1-0 dejó un pase en profundidad a Héctor Fort con el exterior que fue medio gol.

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Jon Gorrotxategi (7): Abarcando muchísimo terreno, desde el área propia hasta la frontal de la rival. Buena lectura a nivel táctico y atento en los duelos.

Beñat Turrientes (7.5): Partido muy completo del centrocampista, que buscó la pelota en zona de tres cuartos de campo y asentando las posesiones del conjunto txuri urdin en campo rival. Además, marcó el segundo gol de la Real.

Gonçalo Guedes (7): Muy incisivo por su banda, dejó varios pases en zona de remate que bien pudieron acabar un gol (de hecho, uno lo fue, sellando una asistencia).

Mikel Oyarzabal (7): Gran partido del capitán txuri urdin, jugando por detrás del punta. Entre líneas logró encontrar una vía para hacer daño y filtrar algunos pases hacia delante, aunque también dejó varias caídas a banda derecha que le permitieron al equipo jugar más en campo rival.

Orri Oskarsson (7.5): Tocó muy pocos balones, pero casi todos en zona de remate. Pese al gol que marcó, pudo hacer alguno más, porque se hartó de buscarlo y apenas uno fue entre los tres palos.

Las notas de los suplentes de la Real ante el Levante:

Jon Aramburu (5): Buenos minutos del lateral, que le sirven para recuperar sensaciones después de su lesión.

Ander Barrenetxea (7): Entró para revolucionar el ataque de la Real. Dejó un centro y un pase en las inmediaciones del área que estuvieron muy cerca de ser gol.

Yangel Herrera (-): Sin calificar.

Job Ochieng (-): Sin calificar.

Arsen Zakharyan (-): Sin calificar.