Pellegrino Matarazzo celebra dos altas en la Real Sociedad y avisa tras el viaje europeo: "Debemos gestionar las cargas"
El técnico estadounidense avisa con el Levante: "No deberíamos subestimar a nuestro rival de mañana"
El Big Data da casi por confirmado el play off para Celta y Real Sociedad y eleva las opciones de clasificación directa
Pellegrino Matarazzo ha comparecido en la previa del partido entre la Real Sociedad y el Levante UD: El técnico estadounidense ha avisado con el próximo rival, recomendando no subestimarlo. Del mismo modo, ha celebrado dos regresos después de lesión a la convocatoria del encuentro y ha hablado del cansancio tras el viaje europeo. A continuación, sus palabras:
El buen momento del equipo y el partido contra el Levante: "Exactamente, se trata de seguir creciendo ante un equipo que también atraviesa un momento estable y que ha demostrado ser muy competitivo en LALIGA, incluso después de ganar su último partido contra el Athletic. Si queremos continuar con nuestra progresión, mañana será fundamental hacer bien las cosas básicas. Eso es lo primero, antes de pensar que podemos jugar al fútbol sin hacer el resto del trabajo, porque esa también es una parte muy importante de este deporte. Nos espera un día difícil, pero estamos preparados, sabemos lo que nos vamos a encontrar y queremos ganar".
La vuelta de Zakharyan y Aramburu: "Bien. De lo contrario, no estarían en la convocatoria. Hoy han entrenado con nosotros y se encuentran mucho mejor después de sus lesiones. Están preparados para volver. Veremos si están en condiciones de ser titulares o no, pero tengo buenas sensaciones. Con Zakharyan de vuelta, con Aramburu de vuelta y con todos los jugadores disponibles en un buen momento de forma y rendimiento, creo que estamos ante una buena oportunidad para este equipo.
Solo queda lesionado Odriozola: "Sí. Es importante que estemos sanos y que los jugadores puedan ofrecer su mejor rendimiento. Es una noticia muy positiva y esperamos poder mantener esta situación".
Los jugadores que salen de la convocatoria: "No, no tienen ningún problema físico, pero creo que también es importante que los jugadores tengan minutos de competición. Marchi jugó con nosotros contra el Málaga y tuvo algunos minutos, pero entrenar no es suficiente. Necesita jugar, y hoy está con el Sanse. Lo mismo sucede con Lebarbier. En este momento no forman parte de la convocatoria, porque todos los jugadores están rindiendo bien y ofreciendo buenas actuaciones. En una plantilla profesional, no es fácil encontrar sitio para todos".
La gestión de una plantilla con tantos jugadores en buen momento: "Creo que lo primero que debemos destacar es que los jugadores están comprometidos con este equipo y con este club. Son ambiciosos y quieren jugar. Eso es lo más importante. También considero fundamental explicar a cada jugador cuál es su papel, qué posibilidades tiene de crecer y cómo puede mejorar. Hay que trabajar con ellos diariamente. Quiero volver a hablar del carácter de este equipo. Somos un grupo abierto a todos los que forman parte de él, tanto jugadores como miembros del cuerpo técnico. Cuando cada futbolista percibe esa apertura y ve que tiene posibilidades de crecer y rendir, creo que todo resulta mucho más fácil. Pero también hace falta ambición. Es una combinación de muchos factores diferentes. No esperaba exactamente esta pregunta, pero creo que es muy positivo que todos estén rindiendo bien".
El cansancio después del viaje europeo: "Estamos bien. Intentamos gestionar las cargas y hacer rotaciones cuando es necesario. Los jugadores que no participan en los partidos reciben el mejor entrenamiento posible dentro de las circunstancias. Es evidente que, después de un viaje largo como el de ayer, no resulta fácil volver a entrenar y recuperar inmediatamente el ritmo. Sin embargo, están trabajando bien y dando todo lo que pueden en cada sesión. También estamos trabajando para mejorar la resistencia, acumular minutos de competición y equilibrar las cargas de intensidad. Combinamos buenos entrenamientos con trabajo de carrera después de los partidos y períodos de descanso. Cuando tienes encuentros entre semana, debes encontrar constantemente ese equilibrio y tomar decisiones sobre cada jugador de manera individual. Pero hoy el equipo ha estado bien. Ha habido buena energía sobre el terreno de juego y estamos preparados para mañana".
La posibilidad de ampliar distancias en la clasificación: "En general, siempre es una buena oportunidad para conseguir tres puntos. Cada vez que sumamos tres puntos, seguimos creciendo y avanzando en la clasificación. Por eso, no importa demasiado si los equipos que tenemos detrás ganan o pierden. En este momento, lo que nos importa son nuestros propios puntos y seguir acumulándolos. Como he dicho, cuando lleguemos a la fase final de la temporada estableceremos objetivos relacionados con la clasificación y otros aspectos más concretos. Ahora mismo, simplemente queremos ganar cada partido".
La importancia de los próximos ocho partidos: "En general, cada fase de la temporada es importante, aunque cada una tiene características diferentes y sus propios objetivos. La primera fase estuvo más centrada en construir el equipo, integrar a los jugadores y desarrollar la resistencia física. Ahora estamos en una etapa más enfocada en seguir creciendo y conseguir que los futbolistas alcancen su máximo rendimiento. Así que sí, esta fase es muy importante. Es una etapa muy importante para nosotros".
El regreso a Anoeta después de tres partidos fuera: "Nos encanta jugar en casa y hacerlo delante de nuestros aficionados. Esperamos que mañana el estadio esté vivo y que la afición nos apoye, porque cuando conseguimos conectar con ella es casi como si tuviéramos un jugador más sobre el campo que nos impulsa hacia delante. Así que mañana tenemos que darlo todo".
El grado de satisfacción con el equipo a 24 de octubre: "No sé si puedo valorar mi grado de satisfacción, porque ni siquiera me centro en esa sensación. No presto demasiada atención a cómo me siento en ese sentido. Para mí, la pregunta siempre es la misma: ¿qué tenemos que hacer hoy para ser mejores? ¿Qué debemos hacer hoy para ganar el próximo partido? Lo digo a menudo, paso a paso. Pero no es solamente una frase. Es mi manera de vivir, de trabajar y de ser. Hoy estoy contento con el trabajo que estamos haciendo, y tenemos que continuar así cada día. Cada momento es importante. Debemos seguir concentrados en el presente y mantenernos conectados con lo que estamos haciendo".
Los once goles marcados en cuatro partidos: "Creo que es muy importante no subestimar al rival de mañana. Como he dicho antes, el Levante es un equipo muy competitivo. Juega de una manera sencilla, pero sabe lo que tiene que hacer, conoce su plan de juego y trabaja para llevarlo a cabo. Es un equipo competitivo que tiene sus propias fortalezas. Por eso, lo más importante es que mañana salgamos al campo preparados y hagamos nuestro trabajo. Al final del partido, lo fundamental es que hayamos marcado un gol más que el rival".
La solidez defensiva y la portería a cero en Noruega: "Creo que ya hemos mostrado una evolución en diferentes aspectos de nuestro juego defensivo durante esta temporada, independientemente de que hayamos encajado goles o no. Tenemos que seguir progresando. Esa es la clave: continuar mejorando y avanzar. Como he dicho antes, lo más importante es que mañana marquemos un gol más que el rival".