Mikel Oyarzabal ejerce 'de Matarazzo' con una reunión en pleno partido de la Real Sociedad

Joaquín Anduro 23 OCT 2026 - 13:18h.

Mikel Oyarzabal organizó a los jugadores de la Real tras el 0-1

Oyarzabal pone en valor la aportación de Matarazzo a la Real Sociedad: "Propuesta clara"

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La Real Sociedad enderezó el rumbo en la Europa League este jueves con su goleada por 0-6 al Lillestrom para sumar su primre triunfo en esta edición de la competición con Mikel Oyarzabal firmando una actuación soberbia. El capitán ejerció de 'playmaker' con las tres asistencias de los tres primeros goles del conjunto txuri urdin además de dejar una imagen 'a lo Pellegrino Matarazzo' convocando una reunión de entrenador con sus compañeros tras el primer tanto.

Sergio Gómez adelantó a los donostiarras en tierras noruegas después de una acción genial del campeón del mundo recibiendo la pelota en la frontal y sacándose un pase genial con el exterior para el lateral. Un tanto que allanaba el camino del equipo vasco de cara al set final en el marcador y tras el que el delantero dejó una curiosa imagen.

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Pese al 0-1, Mikel Oyarzabal aún pedía más a sus compañeros y ejerció de líder y de entrenador sobre el campo reuniendo a los futbolistas de la Real Sociedad para darles instrucciones. Pellegrino Matarazzo elogia al jugador eibarrés cada vez que tiene oportunidad y estas órdenes son una muestra más de la confianza del italo-estadounidense para que sea su proyección sobre el terreno de juego.

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Aun con ventaja en el marcador, era importante marcar la máxima cantidad de goles posible para la diferencia de goles que pueda romper empates en la clasificación y, por ello, la Real no dejó de atacar con Mikel como puntal. Suyos fueron los pases de gol en el 0-2, también a Sergio Gómez tras un jugadón personal y a Luka Sucic con una gran apertura para el 0-3 que ya sentenciaba el encuentro.

Los elogios cruzados entre Pellegrino Matarazzo y Mikel Oyarzabal

Después del partido hubo elogios cruzados entre futbolista y entrenador, con el propio Oyarzabal explicando la "libertad" que les da Matarazzo: "La propuesta del míster está clara y ofensivamente generamos mucho, nos da mucha libertad para que cada uno vea dónde puede hacer daño en ataque. En algunos momentos es importante mantener esa calma, ese control que te da que el partido no se vuelva loco".

También el entrenador volvió a rendirse a su referente en sala de prensa por su aportación al equipo: "Mikel es un jugador con una ambición y unas ganas inmensas de ganar y de rendir a su máximo nivel. Jamás hubo la más mínima duda, ni en mi cabeza ni en la de nadie, de que volvería a alcanzar ese nivel, y ya está en ese camino de mostrar su calidad de forma constante cada semana. Hoy ha sido fundamental para nosotros con tres asistencias. Sientes que el resto del equipo también crece a su alrededor y, cuando Mikel está en el campo y rinde así, le aporta muchísimo al grupo tanto en la presión como en la salida de balón".