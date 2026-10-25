Joaquín Anduro 25 OCT 2026 - 17:30h.

Así salen Pellegrino Matarazzo y Luís Castro

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Duelo en Anoeta este domingo en la jornada 10 de LALIGA EA Sports en el que Real Sociedad y Levante se miden para seguir la línea de los últimos partidos con los donostiarras goleando en Europa y los granotas superando con contundencia al Athletic entre semana. Un choque para el que Pellegrino Matarazzo y Luís Castro tienen estas alineaciones confirmadas con algunas modificaciones después de haber tenido partidos entre semana.

En la Real, las dos bajas por lesión siguen siendo las de Luken Beitia y Álvaro Odriozola tras haber recuperado Matarazzo a Jon Mikel Aramburu y Yangel Herrera. Los dos, eso sí, actuarán como suplentes ya que Héctor Fort se mantiene en el lateral derecho y el doble pivote será para Jon Gorrotxategi y Beñat Turrientes con descanso también para Carlos Soler.

El otro futbolista que se caen del once titular del italo-estadounidense con respecto a los que golearon por 0-6 al Lillestrom llega en la parte de ataque. Take Kubo arrancará desde el banquillo permitiendo la titularidad de Orri Óskarsson, con Luka Sucic cayendo a banda derecha y Oyarzabal jugando por detrás del islandés.

En el Levante, Luís Castro ha podido contar finalmente con Hugo Sotelo tras su recuperación a última hora pero no han llegado a tiempo ni Enzo Bardelli ni Adrián Dela, que también era duda para el encuentro. Esto permitirá que de nuevo Aissa Mandi y el joven Ilfanyi Ndukwe formen pareja de centrales con Nacho Pérez regresando al costado derecho en lugar de Toljan.

De centro del campo hacia adelante, los titulares del Levante serán los mismos que vencieron por 3-1 al Athletic en el encuentro suspendido en su momento por una DANA. Petar Ratkov se mantiene como el delantero centro a pesar del reencuentro con gol de Etta-Eyong con Iván Romero por detrás.

Alineaciones confirmadas en el Real Sociedad-Levante

XI de la Real Sociedad: Álex Remiro; Héctor Fort, Jon Martín, Mamadou Sarr, Sergio Gómez; Jon Gorrotxategi, Beñat Turrientes, Luka Sucic, Gonçalo Guedes; Mikel Oyarzabal, Orri Óskarsson.

XI del Levante: Matthew Ryan; Nacho Pérez, Aissa Mandi, Ifeanyi Ndukwe, Manu Sánchez; Jon Ander Olasagasti, Dani Requena, Roger Brugué, Thiago Fernández; Iván Romero, Petar Ratkov.