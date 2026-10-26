Jota Jordi se resigna con el Clásico tras pronosticar goleada del Barça

Joaquín Anduro 26 OCT 2026 - 00:50h.

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El FC Barcelona ha sumado su segunda derrota consecutiva tras la del Parque de los Príncipes el pasado martes con el 1-2 en el Clásico frente al Real Madrid de este domingo en el Camp Nou. Un encuentro que ha dejado muy tocada a toda la afición culé incluso reconociendo que el conjunto madridista fue "mejor" tal y como ha hecho Jota Jordi después de haber pronosticado una goleada azulgrana en la previa.

El colaborador de El Chiringuito ha reflejado el pesar del Barça en un partido que aprieta LALIGA EA Sports y que deja las primeras dudas de la temporada con varios jugadores dejando una mala actuación como Lamine Yamal. En el vídeo que acompaña la noticia en la parte superior puedes ver los motivos de la derrota para Jota Jordi y su reacción al recordarle el 6-2 que había presagiado, así como la respuesta de Fernando Sanz.

El Barcelona se marcha aún como líder de LALIGA EA Sports pero habiendo perdido la oportunidad de afianzarse en el liderato y dejar al Real Madrid a nueve puntos en lo más alto. Ahora, los de Hansi Flick aventajan en dos puntos al Atlético de Madrid, con los que se medirán en dos semanas, y en tres a los madridistas.

La autocrítica de Pedri tras la derrota en el Clásico

Pedri hizo autocrítica tras el choque reflejando este mal papel del conjunto catalán: "En general no hemos hecho un gran partido. La primera parte no hemos sido nosotros y hay muchas cosas que podríamos haber hecho mejor. En la primera parte, sobre todo, fuimos muy lentos, tuvimos muchas pérdidas tontas y contra este equipo se paga. El gol de ellos, en una transición que lo sabíamos... No la hemos defendido bien".

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