De cánticos a lanzamientos de bengalas: así han llegado Barça y Real Madrid al Camp Nou

Alberto Cercós García 25 OCT 2026 - 20:25h.

FC Barcelona y Real Madrid ya están en el Camp Nou para jugar El Clásico

Alineaciones confirmadas del Clásico entre Barcelona y Real Madrid en la jornada 10 de LALIGA EA Sports

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El ambiente del Clásico ya se ha hecho notar antes de que ruede el balón. El autobús del FC Barcelona ha sido el primero en llegar al Camp Nou, recibido entre cánticos y muestras de cariño de una afición azulgrana que quería dar el último empujón a los suyos. La otra cara de la moneda la ha vivido el Real Madrid: el autocar blanco ha llegado entre silbidos y lanzamientos de bengalas, en medio de un recibimiento mucho más hostil. En ambos casos, los vehículos han estado escoltados por la policía en un ambiente de máxima expectación.