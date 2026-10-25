Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
FC Barcelona

Resultados en directo de ElDesmarque, patrocinados por Interwetten
Resultados en directo de ElDesmarque, patrocinados por Interwetten

Competicion:

De cánticos a lanzamientos de bengalas: así han llegado Barça y Real Madrid al Camp Nou

Así han llegado Barça y Real Madrid al Camp Nou
El bus del Barça llegando al Camp Nou. ElDesmarque
Compartir

El ambiente del Clásico ya se ha hecho notar antes de que ruede el balón. El autobús del FC Barcelona ha sido el primero en llegar al Camp Nou, recibido entre cánticos y muestras de cariño de una afición azulgrana que quería dar el último empujón a los suyos. La otra cara de la moneda la ha vivido el Real Madrid: el autocar blanco ha llegado entre silbidos y lanzamientos de bengalas, en medio de un recibimiento mucho más hostil. En ambos casos, los vehículos han estado escoltados por la policía en un ambiente de máxima expectación.

Puedes ver las llegadas de Barça y Madrid en el vídeo superior.

Temas