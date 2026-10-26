Basilio García Sevilla, 26 OCT 2026 - 23:03h.

Analizamos las actuaciones individuales de los hombres de Luis García Plaza

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El Sevilla FC ha vuelto a la senda de la victoria con un partido muy completo ante Osasuna, al que maniató y no le dejó prácticamente acercarse a la portería de Odysseas. Un zapatazo de Isaac Romero abrió el camino y Félix, en la segunda parte, marcó el gol de la tranquilidad que pudo haber llegado mucho antes.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores sevillistas en el duelo ante los rojillos.

Odysseas (6): Osasuna no le puso en aprietos y apenas tuvo que hacer ninguna parada destacable. Hay cierto runrún con él, pero estuvo impecable en todas las acciones en las que le tocó intervenir durante el partido.

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Juan Iglesias (7): Si bien se contagió del mal inicio del equipo, también fue de los primeros que se echó el partido a las espaldas. Secó a Dubasin. Se encontró con el poste en la segunda parte.

Andrés Castrín (7): Sin brillar tanto como Kike Salas, se impuso en numerosos duelos aéreos a todo un delanterazo como Budimir e incluso saltó al ataque con peligro. Inteligente.

Kike Salas (9): Imperial, solo le faltó el gol que le negó Aitor con la mejor parada del partido. Secó a Budimir junto a Castrín, recorrió metros con potencia, y dedicó a la grada detalles de inmensa calidad. Partidazo.

Suazo (8): ¡Qué subidón de nivel! El chileno se ha rehecho después de un inicio de temporada dubitativo y ha firmado uno de sus mejores partidos como sevillista. Bien en defensa, Rubén García no tuvo ocasión de hacer nada, se prodigó en ataque e incluso tuvo un lanzamiento para marcar.

Agoumé (8): Sin destellos luminosos como otros de sus compañeros, el partido del galo fue descomunal. Contemporizó en todo momento, demostró su inteligencia futbolística, y crece, crece y vuelve a crecer.

Fofana (9): La asistencia a Isaac Romero con el tacón bien vale todo el dinero que se gaste el dinero en su cesión, que no es mucho. Su partido en general no fue genial, pero sí lo fueron acciones muy concretas como la contra que lanzó para el gol de Félix en la segunda mitad. Más cerca de la portería rinde mejor.

Ejuke (6): Da mejor rendimiento saliendo desde el banquillo, cuando el rival ya está cansado. De hecho, sus primeros minutos fueron grises hasta que fue transcurriendo el partido y empezó a desbordar. Buen trabajo en defensa ayudando a Juan Iglesias,

Isaac Romero (8): ¡Vaya golazo! Sin duda su gran virtud es el chut sorpresivo desde fuera del área, y por fin parece haberlo entendido. Debió ver la segunda amarilla, al menos, Catena por una falta sobre él. Fue relevante esta vez.

Félix Correia (8): Aún indescifrable, el luso está aportando y mucho. Hizo el 2-0, su segundo gol en la temporada, siguiendo extenuado la contra. En defensa ayuda una barbaridad y en ataque es capaz de cualquier cosa, buena o mala.

Stassin (5): Fue titular de forma sorpresiva y se le notó que no estaba del todo bien. Bastante discreto su partido. Duró una hora.

Suplentes

Robbie Ure (5): Voluntarioso pero poco acertado. Aporta, eso sí.

Manu Bueno (7): El jerezano está demostrando que es válido en este equipo. A sus buenos minutos en Madrid sumó una actuación la mar de interesante ante Osasuna, con buen manejo del balón y del juego. Faltas tácticas académicas.

Rubén Vargas (6): Aún falto de ritmo, mucho más metido que en el Bernabéu. Una recuperación suya propició la buena jugada del segundo gol. Hay que recuperarle para esta causa, que parece buena.

Carmona (5): Le faltaba jugar de extremo y lo hizo.

Entrenador

Luis García Plaza (8): Junto al de Riazor, el mejor partido del Sevilla esta temporada. Salvo unos minutos iniciales imprecisos, el equipo se mostró muy superior a Osasuna desde el gol de Isaac Romero. De hecho, mereció ganar por más goles y apenas concedió ocasiones a un equipo que tiene a un delanterazo como Budimir y un buen centro del campo.