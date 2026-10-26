Pepe Jiménez Sevilla, 26 OCT 2026 - 22:23h.

El Sevilla reclamaba incluso tarjeta roja

El CTA admite un único error en el Real Madrid - Sevilla

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La polémica continúa rodeando al Sevilla. El conjunto dirigido por Luis García Plaza volvió al Sánchez-Pizjuán apenas una semana después de todo lo vivido en el Santiago Bernabéu y, como es costumbre, su cita estuvo marcada por una decisión muy protestada: Catena, con amarilla, se libró de la expulsión...¡incluso rompiéndole la bota a Isaac Romero!

Apenas había comenzado la segunda mitad cuando en una jugada, con innumerables rechaces, Isaac Romero acertaba a despejar el balón en el momento que Catena, con amarilla previa, golpeaba duramente contra su pie. El jugador de Osasuna, consciente de la situación, se tiró al suelo y rápidamente se levantó saliendo de la escena.

El zaguero, que había visto amarilla en la primera mitad por un agarrón en un contragolpe, intentaba escapar y excusarse, mientras el Sevilla, en grupo, protestaba la situación. El VAR, al no ser tarjeta roja, no pudo intervenir.

Tampoco se callaría la entidad en redes sociales, que tras una semana de publicaciones, insinuó que la decisión de no expulsar a Catena era altamente complicada de entender con un claro mensaje.

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Cabe recordar que el Sevilla llegaba a la cita de este lunes tras una semana complicadísima en términos arbitrales. Tras la no-expulsión de Arda Guler por falta de tomas televisivas, el club pidió una falta previa al segundo tanto del Real Madrid en el Santiago Bernabéu que tampoco fue concedida, situación que llevó incluso a Del Nido Carrasco a viajar hasta la capital española para protestar.

No acaban las polémicas alrededor de un Sevilla que se siente altamente perjudicado en este inicio de temporada.