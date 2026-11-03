Fran Duarte Madrid, 03 NOV 2026 - 17:54h.

El FC Andorra ha atendido a los medios de comunicación tras la triste muerte de Jesús de Miguel por una entrada del guardameta Owono en el Tenerife-Andorra

Muere Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife: "No hay palabras de consuelo"

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El futbol español ha amanecido sumido en una enorme tristeza después de confirmarse la muerte de Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife, tras una fortísima entrada de Jesús Owono, portero del Andorra, en el partido de esta jornada. Nadie puede creer que un futbolista de 30 años haya podido perder la vida practicando un deporte profesional y el mundo del deporte está en shock por lo ocurrido. El FC Andorra han hecho un comunicado con el presidente del club Ferran Vilaseca ante los medios de comunicación. Desde el club han querido mostrar su más sentido pésame hacia los familiares de Jesús de Miguel y han comunicado que varios integrantes del club están bajo tratamiento psicológico. También han informado que han solicitado ya la suspensión del partido contra el Mallorca de la siguiente jornada de LALIGA Hypermotion.

El comunicado del FC Andorra tras la muerte de Jesús de Miguel

"Comparecemos hoy profundamente consternados, conmocionados por el fallecimiento de Jesús de Miguel. Y lo lo primero que queremos hacer es trasladar nuestro más sincera pésame a su familia, al Club Deportivo Tenerife y a todas las personas que estaban cerca de él.

Sabemos que ninguna palabra puede aliviar un dolor así, pero queremos que sepan que estamos con ellos y que compartimos profundamente su tristeza.

Queremos trasladar también todo nuestro apoyo al Club Deportivo Tenerife: a sus jugadores, a su staff, a su cuerpo técnico, a sus trabajadores y a su afición. Estamos profundamente afectados por lo sucedido y compartimos el dolor que está viviendo el club. Desde el primer momento hemos mantenido un contacto profundo con ellos y estamos a su disposición para todo lo que puedan necesitar.

Asimismo, estamos en contacto con LaLiga, con el Gobierno de Andorra y los organismos correspondientes para ofrecer toda nuestra colaboración y el apoyo necesario en estos momentos tan difíciles.

También hemos solicitado la suspensión del próximo encuentro frente al Real Real Club Deportivo Mallorca al considerar que son momentos de profundo dolor en los que debe primar el respeto y el acompañamiento a todas las personas afectadas.

Lo sucedido ha tenido un gran impacto emocional en nuestros jugadores, en nuestro cuerpo técnico y en todas las personas que forman parte del Futbol Club Andorra. Son momentos especialmente duros para todos y queremos asegurarnos de que nadie tenga que afrontarlos solos. Por ello, el club está facilitando apoyo psicológico a todas las personas que lo necesiten.

Somos un equipo dentro y fuera del campo. Ahora más que nunca tenemos que estar juntos, acompañarnos y cuidarnos los unos a los otros.

Hoy todo el fútbol y todo el deporte está en luto. Son momentos de enorme tristeza en los que debemos permanecer unidos, acompañar a quienes más lo necesitan y mostrar el máximo respeto.

Nuestro más sincera pésame a la familia de Jesús y a todo el Club Deportivo Tenerife.

Descansa en paz, Jesús".