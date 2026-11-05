Un micro abierto pilla a Pegula rajando de Andreeva y Conchita Martínez

Redacción ElDesmarque Madrid, 05 NOV 2026 - 12:34h.

La estadounidense fue grabada mientras hablaba con su entrenador en Indian Wells y criticó tanto la actitud de la tenista rusa como la forma en la que la dirige la española

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Jessica Pegula se ha convertido en la protagonista de una de las polémicas más sonadas de los últimos años en el tenis femenino. La jugadora estadounidense estaba compartiendo pista de entrenamiento con Mirra Andreeva en Indian Wells cuando la rusa se marchó junto a su equipo. Pegula aprovechó entonces para hablar sobre la de Krasnoyarsk con su entrenador, sin ser consciente de que los micrófonos instalados en la pista estaban captando la conversación. Sus palabras, especialmente duras contra la tenista y su entrenadora, Conchita Martínez, han terminado circulando por las redes sociales y los aficionados están criticando duramente a la norteamericana por sus palabras.

Jessica Pegula carga contra Mirra Andreeva y Conchita Martínez

La estadounidense no se guardó su opinión sobre la joven tenista rusa, a la que calificó de "diva", y también cuestionó la manera en la que Conchita Martínez gestiona sus reacciones. En la conversación, Pegula explicó que había perdido parte del respeto que tenía por la entrenadora española y puso como ejemplo una situación que, según relató, había presenciado durante la sesión. "Va de diva. Me cae bien Conchita, pero le he perdido el respeto. Si mi jugadora está entrenando bien, ganando 4-0 y se revuelve hacia mí y me habla así, le diría algo", comentó.

Después, volvió a señalar directamente a la española por su papel en la relación con Andreeva. "Conchita le alimenta ese tipo de comportamientos. Parece que necesita eso para reaccionar. Necesita alguien que le ponga los pies en el suelo. La niña es muy buena, pero mentalmente es un poco…", añadió, acompañando esta última frase con un gesto que daba a entender que consideraba que la rusa estaba fuera de control. Estas palabras han sido recogidas por el periodista José Morón, de Punto de Break.

La difusión de las imágenes también ha tenido consecuencias en la retransmisión: la WTA retiró de su canal de YouTube los vídeos de los entrenamientos después de que la conversación se hiciera viral. Para más inri, Pegula es la líder del Consejo de Jugadoras. La polémica llega en la antesala de las WTA Finals, que reúnen a las ocho mejores jugadoras de la temporada y en las que participan tanto la estadounidense como Andreeva.