El 'dineral' que se llevan Zverev y Andreeva por ganar Roland Garros 2026

Redacción ElDesmarque Madrid, 08 JUN 2026 - 10:42h.

Los dos jugadores consiguieron su primer Grand Slam

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Roland Garros 2026 tiene nuevos campeones. Alexander Zverev y Mirra Andreeva conquistaron la tierra batida parisina tras semanas de máxima exigencia por la ola de calor en la capital francesa. Los dos jugadores han escrito una nueva página en la historia del torneo ya que ninguno de los dos tenía un Grand Slam y con la consecución de este, colocan en sus vitrinas personales uno de los cuatro trofeos más importantes del circuito. La organización del torneo galo volvió a incrementar el reparto de premios en esta edición y la suma económica total para este año fue de 61.723.000 millones de euros. Zverev y Andreeva, como campeones, son los que más se han llevado.

¿Cuánto dinero se lleva Mirra Andreeva por ganar Roland Garros 2026?

La gran protagonista del cuadro femenino fue Mirra Andreeva. La tenista rusa de 19 años, entrenada por la exjugadora española Conchita Martínez, ha confirmado su espectacular progresión conquistando el primer Roland Garros de su carrera. La medallista olímpica de París 2024 se ha convertido en la tercera ganadora más joven de este siglo y se ha embolsado 2.800.000 millones de euros como premio. Lo hizo venciendo en la final a la polaca Maja Chwalinska por 6-3 y 6-2 en 1 hora y 22 minutos.

¿Cuánto dinero se lleva Alexander Zverev por ganar Roland Garros 2026?

El alemán consiguió en París el título más importante de su carrera después perder varias finales de Grand Slam. El número 3 del mundo, con la ausencia de Carlos Alcaraz, llegaba a Roland Garros 2026 como uno de los jugadores a tener en cuenta para la final, pero el gran favorito para el título era Jannik Sinner.

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Después de que el italiano cayera en segunda ronda frente a Cerúndolo, el cuadro de Zverev se quedó sin un claro favorito y el bávaro aprovechó su oportunidad. El gigante alemán venció a Flavio Cobolli en un partido a cinco sets y, debido al reparto igualitario del torneo parisino, obtuvo el mismo premio monetario que Andreeva: 2.800.000 millones de euros.