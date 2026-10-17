Joaquín Anduro 17 OCT 2026 - 17:20h.

Ningún español había logrado llevarse el Masters 1.000 de Shanghái

Rafa Jódar, sancionado en Shanghái tras estallar con un recogepelotas: "Dame la puta toalla"

Compartir







El Masters 1.000 de Shanghái, el penúltimo de la temporada antes de París y las Finales ATP, conocerá este domingo al primer campeón español de su historia después de las victorias este sábado en semifinales de Alejandro Davidovich sobre Alexander Zverev y de Rafa Jódar sobre Daniil Medvedev. El malagueño o el madrileño podrán estrenar su casillero también en los Masters 1.000 con el primero en su segunda final después de Montecarlo 2022, donde cayó ante Tsitsipas.

El gafe español en Shanghái no había sido por falta de oportunidades: a pesar de su relativamente reciente creación (2009) y de que no se disputó entre 2022 y 2022 por la política nacional de 'covid cero' de las autoridades chinas, hasta en cuatro ocasiones había habido un contendiente español en el partido definitivo.

Esa primera edición, la de 2009, vio la derrota de Rafa Nadal ante el ruso Nikolay Davidenko; el mallorquín volvería a caer en 2017, en aquel caso contra Roger Federer. Entre medias, David Ferrer y Roberto Bautista se quedaron a las puertas de la gloria, ambos a manos del británico Andy Murray.

Esa 'maldición', eso sí, solo afectaba ya al torneo de individuales, ya que Marcel Granollers había logrado alzarse con el trofeo haciendo pareja con el argentino Horacio Zeballos en el campeonato de dobles de 2023. Más allá del torneo de Shanghái en sí, esta será la novena final de un Másters 1.000 entre dos españoles, y la primera desde que Nadal y Albert Ramos se enfrentaron en Mónaco 2017.

Rafa Jódar celebra el nivel del tenis español

"No solo nosotros dos, que hemos llegado a la final, sino que hay muchísimos jugadores que están empezando, que son muy jóvenes, y también todos los que hemos visto en el pasado. España siempre ha sido una potencia del tenis mundial, y (estoy) muy contento de poder representar a mi país en todos los torneos a donde voy", celebró el madrileño en declaraciones a la prensa tras su victoria en semifinales ante el ruso Daniil Medvedev.

El número 13 del 'ranking' mundial se impuso por 6-3 y 6-4 al quinto cabeza de serie para el torneo: "Sé que he hecho las cosas muy bien hoy. No era un partido fácil. El primer set ha sido muy igualado, donde los puntos eran muy largos, y creo que esos puntos importantes los he jugado mejor que Daniil. Al final, he restado muy bien, lo que me ha ayudado a llevar mejor el partido. Pero es un partido más, al final todavía quedan muchas cosas por mejorar y aprender en el futuro".

Jódar anticipa una final "muy dura" contra Davidovich, del que aseguró que está "jugando genial". Será un enfrentamiento inédito, aunque el madrileño reveló que ambos han entrenado juntos: "Hemos entrenado un par de veces, pero jugar un partido es una cosa distinta. Tendré que estar a mi mejor nivel si quiero tener oportunidades".

Alejandro Davidovich explica sus cambios para ser mejor tenista

"Ha cambiado mi vida. Soy diferente persona, soy diferente jugador. No puedo hablar de tenis porque soy totalmente diferente. A nivel personal ha sido un cambio total. Obviamente ahora estoy mucho más tranquilo, tengo más confianza en mí mismo", explicó el malagueño en rueda de prensa tras imponerse en semifinales al alemán Alexander Zverev, confirmado como número uno del 'ranking' en 2026.

Sobre esa "gratificante" victoria (5-7, 6-4 y 6-3), Davidovich se confesó "muy contento": "La verdad es que he jugado un muy buen partido, sobre todo a nivel mental. Lo hemos planteado bien. Él no estaba muy cómodo de derecha, y he intentado irle por esa zona. En el tercer set, le he quebrado muy al principio, y tenía que enfocarme en mi saque y en la primera bola después del saque, que me venía muy rápida", analizó.