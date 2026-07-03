Redacción ElDesmarque Madrid, 03 JUL 2026 - 11:36h.

El vídeo cuenta con más de 4 millones de 'likes' y el futbolista noruego ha respondido al post

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Brasil y Noruega se verán las caras este domingo 5 de julio a las 22:00h horario peninsular en uno de los enfrentamientos más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. El duelo reunirá a dos de las grandes estrellas del fútbol actual, Vinicius Júnior y Erling Haaland y la expectación es tanta que las redes sociales se han inundado de memes sobre el encuentro. Uno de ellos es un vídeo que se ha hecho viral donde los dos futbolistas han sido convertidos con inteligencia artificial en personajes de la película 'Dos rubias de pelo en pecho'. Además, Haaland, uno de los jugadores más activos en redes durante este Mundial, ha contestado al post riéndose y etiquetando a Vinicius.

Erling Haaland y Vinicius Júnior, protagonistas en los memes previos al Brasil - Noruega

El meme viral recrea con inteligencia artificial una de las escenas más recordadas de la película 'Dos rubias de pelo en pecho'. El vídeo sustituye a los personajes originales por los dos futbolistas. Vinicius ocupa el papel interpretado por Terry Crews, mientras que Haaland aparece como uno de los hermanos Wayans disfrazado de mujer, reproduciendo la icónica escena del coche que se ha convertido en un clásico de la comedia. El post cuenta con más de cuatro millones de 'likes' y casi trescientos mil compartidos.

La respuesta de Erling Haaland a los memes del Brasil - Noruega

El delantero noruego respondió a la publicación riéndose con varios emoticonos y etiquetando a Vinicius Júnior. “Hahahahahahaahaha, necesitamos recrear esto”, escribió. La respuesta del jugador del Manchester también se ha hecho viral y cuenta con medio millón de 'likes' y casi nueve mil respuestas. Tampoco ha faltado la de Vinicius reaccionando con una carcajada. Pese al buen ambiente, los dos jugadores buscarán la victoria y un hueco en los cuartos de final de una Copa del Mundo en el partido de este domingo.