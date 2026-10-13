Alineaciones confirmadas de Galatasaray y Barcelona en la Champions y sorpresa con Dani Olmo

Ángel Cotán 13 OCT 2026 - 19:45h.

Partido de alto voltaje para los de Hansi Flick

España tiene que remontar por la plaza extra de Champions League: así va la clasificación

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El infierno turco pone a prueba al FC Barcelona de Hansi Flick. Inmersos en una dinámica inmejorable de resultados, los pupilos del técnico germano buscarán mantener su racha triunfal bajo el gran foco de la UEFA Champions League. La gran obsesión azulgrana de los últimos cursos vuelve a escena con un partido de alto voltaje ante el Galatasaray.

A escasos minutos para que arranque el encuentro en el ruidoso RAMS Park, el conjunto turco y el catalán han dado a conocer sus apuestas iniciales para un encuentro correspondiente a la jornada 2 de la Liga de Campeones.

La alineación confirmada del Galatasaray

Así formará de inicio el conjunto turco: Ugurcan Cakir, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Yunus Akgun, Eren Elmali, Rafael Leao, Lucas Torreira, Victor Osimhen, Baris Alper Yilmaz, Aleksey Batrakov y Mario Lemina.

En el equipo que pone en liza el técnico Okan Buruk destacan nombres como Rafael Leao y Osimhen. Tanto el extremo izquierdo como el delantero centro encarnan las principales amenazas azulgranas en el duelo de este martes. También destacan otros nombres como el de Lucas Torreira o Mario Lemina, la pareja de centrocampistas que conformará el doble pivote que intentará frenar el vendaval blaugrana.

El once titular del FC Barcelona en Turquía

Hansi Flick apuesta por la siguiente alineación. La gran sorpresa del once azulgrana la protagoniza Dani Olmo. El centrocampista del Barça cambiará su rol en la Champions League y ante la ausencia de Raphinha actuará de nueve. A pesar del buen hacer de Gabriel Jesus ante el Getafe, el técnico alemán opta por el campeón del mundo para ser la referencia ofensiva.

El resto del once lo completan: Joan García bajo palos; línea defensiva para Joao Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Eric García; Rodrigo Hernández, Pedri y Fermín conformarán la medular; mientras que en las bandas partirán Anthony Gordon y Lamine Yamal.