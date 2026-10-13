Un fuera de juego de Mbappé, la única jugada que podría ser polémica

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José Mourinho ha vuelto a dar la cara ante la prensa. Tras ausentarse de la comparecencia posterior al partido ante el Villarreal CF, que acabó con triunfo del Real Madrid (1-0) pero estuvo marcado por la expulsión con roja directa a Vinícius por agarrar del pelo a Saliba, el técnico ha atendido a los medios este martes desde el Olímpico de Roma, donde ha vuelto a hablar de lo sucedido el sábado en el Santiago Bernabéu.

"Os invito solo a ver el primer minuto del partido contra el Villarreal, basta con ver un minuto, y después si quieres el sábado comentamos. El primer minuto es suficiente para quién sabe", ha declarado el entrenador madridista este martes en la previa del partido ante la AS Roma.

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Qué pasó en el primer minuto del Real Madrid - Villarreal

A partir de esas palabras, todas las miradas apuntan en la misma dirección: ¿qué pasó en ese primer minuto? En ElDesmarque hemos repasado esos primeros instantes del encuentro y lo cierto es que la única acción reseñable es un fuera de juego de Kylian Mbappé que se produce en el 1:05.

Antes, un minuto en el que no sucede absolutamente nada. Saca de centro el Villarreal, Pape Gueye pierde el esférico a los 10 segundos y el Real Madrid domina la posesión a partir de entonces. Mbappé busca una jugada en profundidad a los 30 segundos, pero acaba retrasando el esférico y la ocasión se acaba diluyendo tras un mal pase hacia atrás de Konaté.

Luego, justo cuando se cumplen los 60 segundos, Fede Valverde recibe de espaldas en la medular, se da la vuelta y busca a Mbappé. Es entonces cuando Isidro Díaz de Mera, a instancias de su asistente, señala fuera de juego.

Lo cierto es que la realización televisiva no permite comprobar si el fuera de juego está bien señalado o no. Kylian venía desde atrás, pero se sale del plano en el momento del pase de Valverde. Si es o no, la posición parece muy justa. "Creo que viene de fuera de juego", dice el narrador antes de que se señale. Sea como fuere, la jugada es completamente intrascendente: Mbappé recibe de espaldas en la medular y abre el esférico hacia Arda Güler en clara inferioridad numérica para armar un ataque prometedor.

¿Es esa la jugada a la que se refiere Mourinho? La realización televisiva no llega a poner ninguna repetición que lo aclare, probablemente debido a lo intrascendente que parecía la jugada. El realizador, de hecho, aprovecha las dos primeras interrupciones para poner planos cortos de Mourinho e Iñigo Pérez, algo habitual en los primeros compases de cada encuentro. No vuelve a suceder absolutamente más reseñable en los dos minutos siguientes del encuentro, en el que ni siquiera hay faltas.