Vinicius se olvida de su expulsión y vuelve a recuperar su sonrisa antes de la Champions

Redacción ElDesmarque Madrid, 13 OCT 2026 - 11:40h.

El brasileño ha vuelto al trabajo con una actitud distendida después de uno de sus partidos más polémicos en el Bernabéu

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Vinicius Junior afronta una semana clave marcada por las críticas tras su expulsión ante el Villarreal. El brasileño, cuestionado por su rendimiento desde principio de temporada, protagonizó una de las imágenes más controvertidas del partido frente al submarino amarillo en el Santiago Bernabéu y quiere pasar página. El Real Madrid ya prepara su visita a la Roma y el delantero ha mostrado una actitud alegre, sonriente y participativa en el entrenamiento, con la mirada puesta en la segunda jornada de la Champions League.

Vinicius Junior 'pasa' de la expulsión frente al Villarreal y se centra en la Champions League

El jugador brasileño había sido suplente por primera vez esta temporada y entró en la segunda mitad para darle otro impulso al ataque madridista. En la jugada que habría supuesto el 2-0 y que él mismo había finalizado, la revisión del VAR mostró como Vinicius había agarrado del pelo a Nathan Saliba. El colegiado le enseñó la tarjeta roja y aunque el Real Madrid acabara imponiéndose por 1-0, la expulsión fue la acción que más dio que hablar al final del encuentro.

El entrenamiento previo al partido de Champions League frente a la Roma ha dejado una imagen distinta. Vinicius se ha mostrado sonriente y con un estado de ánimo muy diferente al que tenía después de ver la tarjeta roja el sábado pasado. El atacante ha estado bromeando en los rondos junto a sus compañeros y riéndose en los ejercicios de calentamiento, por lo que ya está centrado en preparar el siguiente compromiso y dejar atrás, al menos por ahora, el ruido de la expulsión.

Una oportunidad para recuperar sensaciones

El partido ante la Roma, que se disputará este miércoles 14 de octubre en el Estadio Olímpico a las 21:00h (horario peninsular), supone una oportunidad perfecta para responder sobre el césped y hacer que la hinchada madridista se olvide de lo que ocurrió el pasado sábado. Vinicius tiene ahora un escenario de lujo para reivindicarse y demostrar que sigue siendo el mismo jugador que ha dado tantas alegrías a los merengues en las noches de Champions.