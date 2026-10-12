Díaz de Mera reflejó en el acta la "actitud agresiva" del brasileño tras la roja

Gran enfado en el vestuario del Real Madrid por el horario ante el Valencia

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Vinícius fue el gran protagonista del partido del Villarreal CF. Y una vez más, algo que ya se ha convertido en habitual en este inicio de temporada, no para bien. El brasileño arrancó como suplente tras el parón de selecciones y entró en la segunda mitad con el objetivo de cerrar el partido del Real Madrid. Lo logró por momentos, pues anotó el 2-0 tras una asistencia de Bellingham, pero Isidro Díaz de Mera acabó anulando el gol a instancias del VAR y expulsando al atacante debido a su agarrón en el pelo a Nathan Saliba en el inicio de la jugada.

Una jugada que hizo estallar al madridismo. Si en el derbi tenían motivos para la queja, esta vez había poco que debatir: Vinícius agarró del pelo a Saliba y acabó marcando el gol poco después. Primero lo festejó con un "¡Vamos!" hacia la grada contenido de rabia, consciente de que no le están saliendo las cosas en este inicio de curso. Luego acabó indignado con el árbitro.

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Las cámaras de Dazn captaron la secuencia completa del enfado del '7' tras la roja directa, que podría provocar que se pierda un mínimo de dos partidos, incluido el Clásico. Los jugadores del Villarreal ya habían advertido al colegiado del agarrón. "Eso no es nada", decía Bellingham al ver las repeticiones, antes de que Díaz de Mera tomara una decisión.

La decisión fue dura: gol anulado y roja Vinícius. El jugador se lo tomó con desconcierto en un principio: "¿Roja? ¿Roja? ¡No! ¡No! ¡Por qué haces eso!", le dijo al colegiado a modo de protesta, mientras sus compañeros empezaban a separarle para evitar un mal mayor.

"¡Por qué haces eso! ¡Por qué haces eso!", repitió dos veces más el brasileño. Tchouaméni, Rüdiger y Valverde le separaron del colegiado y Vinícius se marchó hacia los vestuarios empujado por sus propios compañeros mientras decía: "Qué locura". Luego, en la bocana de vestuarios, empujó a un trabajador de LaLiga que estaba situado junto al monitor del VAR.

Mientras tanto, sus compañeros estaban entre las protestas y la sorpresa. "Joder, esto ya no es fútbol", lanzaba al aire Bellingham. "Espero que si me tocan el pelo le saquéis la roja", le decía Cucurella al cuarto árbitro.

El acta arbitral de la expulsión a Vinícius y la posible sanción

Tras el encuentro, el acta arbitral reflejó todo lo ocurrido: Vinícius fue expulsado "por tirar del pelo a un adversario, con el balón en juego, sin estar el balón en disputa entre ellos". Además, añadió en 'otras incidencias' que Vinícius "después de haber sido expulsado y encontrándose aún en el terreno de juego, siguió protestando mi decisión, a voz en grito, dirigiéndose a la zona donde me encontraba con actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por compañeros de su equipo, sin poder apreciar ninguna expresión concreta". Un acta que invita a pensar que le podrían caer dos o tres partidos de sanción.