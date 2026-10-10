Joaquín Anduro 10 OCT 2026 - 19:48h.

Así salen José Mourinho e Íñigo Pérez

Casi 11 minutos de Mourinho hablando sólo de Kylian Mbappé que son imperdibles para cualquier madridista

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El Santiago Bernabéu acoge este sábado el partido de LALIGA EA Sports en el que Real Madrid y Villarreal se miden con Kylian Mbappé como uno de los protagonistas después de las críticas a sus actividades extradeportivas tras su lesión en este parón. José Mourinho e Íñigo Pérez ya tienen sus alineaciones confirmadas para el duelo en Chamartín con los dos equipos mirando también a sus respectivos compromisos de Champions League la próxima semana con la suplencia de Vinicius como nota destacada.

El futbolista brasileño será suplente en el encuentro que cierra la jornada sabatina después de un mal inicio de temporada que no ha podido mejorar durante sus compromisos con Brasil. Esto abre la puerta a que Yan Diomande sea titular partiendo desde la banda izquierda en un ataque con el resto de habituales: con Arda Güler por la banda derecha, Jude Bellingham en la mediapunta y Kylian Mbappé arriba.

Sí será titular Fede Valverde formando doble pivote junto a Tchouaméni después de la lesión sufrida en el derbi y de la que ha vuelto antes de los plazos estimados por el comunicado madridista. En defensa, cambios con la entrada de Alexander-Arnold y Carreras por los costados y Rüdiger cubriendo la baja por sanción de Dean Huijsen para jugar al lado de Konaté y por delante de Courtois.

En el Villarreal, Íñigo Pérez cambia su esquema a un 5-4-1 inicial que podría modificar dependiendo del desarrollo del encuentro a un 4-2-3-1 con Alex Freeman adelantando su posición y con Pau Navarro en el lateral. Juan Foyth regresa al eje de la zaga tras su última lesión para formar junto al canterano ya mencionado y a Renato Veiga.

En la medular, Santi Comesaña recupera el puesto que le arrebató Nathan Saliba y el lesionado Tajon Buchanan también se cae de la alineación con respecto al último encuentro y la victoria ante el Levante. Con Gulacsi afianzado en la portería, la última baja para los groguets es la de Nicolas Pépé tal y como ha confirmado el conjunto castellonense.

Alineaciones confirmadas de Real Madrid y Villarreal

XI del Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde, Arda Güler, Jude Bellingham, Yan Diomande; Kylian Mbappé.

XI del Villarreal: Peter Gulacsi; Alex Freeman, Pau Navarro, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Santi Comesaña, Pape Gueye, Ilias Akhomach, Alberto Moleiro; Ayoze Pérez.