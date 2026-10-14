El palo de Iturralde a Mourinho sobre el famoso primer minuto del Real Madrid - Villarreal

Juan Pérez 14 OCT 2026 - 09:16h.

El técnico portugués se ve envuelto en una oleada de críticas

Manu Carreño, más duro que nunca contra José Mourinho: "El equipo no juega a nada y eso no es culpa de los árbitros"

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La responsabilidad del entrenador del Real Madrid pasa por cada una de sus palabras en rueda de prensa, y el último espectáculo de José Mourinho vuelve a romper esa línea roja en pos de la polémica arbitral. La previa de la Champions League sirve como un aliciente más para envolver ese famoso primer minuto ante el Villarreal por el que tanto critica el portugués a los colegiados, y las primeras respuestas nacen de voces autorizadas como Eduardo Iturralde González.

La reválida de Mourinho en el Real Madrid tiene más trabas de las esperadas en esta segunda etapa, y lo que parecía un tono más distendido al principio de la temporada ahora se torna gris. Las bromas ante los periodistas ahora son debates abiertos por el mal hacer de colegiados o rivales, mientras el fútbol brilla por su ausencia desde la cuarta posición tras ocho jornadas en LALIGA. De ahí la desazón y el cambio de foco para no herir a los jugadores públicamente y así poder cambiar las cosas desde dentro.

Aún así mucho ha cambiado todo desde entonces, y ahora el entorno es mucho más crítico con el portugués, uno de ellos el propio Iturralde Gonzáles que no duda en desacreditar a Mourinho. En El Larguero, explica junto a Manu Carreño por qué el técnico madridista no tiene la razón: ""Una pequeña matización, ha dicho que los que saben de fútbol y hayan visto el primer minuto ante el Villarreal lo entienden. Mourinho sabe mucho de fútbol pero de reglamento sabe poco, y de protocolo del VAR sabe menos, porque en la primera jugada de Mbappé viene de una posición de fuera de juego, recibe el balón y pasa para atrás en el medio campo. Entonces el asistente siguiendo el protocolo del VAR tiene que levantar", aclara.

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La continuidad del discurso de Iturralde pasa a explicar por qué el caso es diferente desde el punto de vista arbitral: "En cambio la de Ayoze no levanta el banderín porque es una jugada en ataque y puede terminar en gol, esa es la diferencia, pero para eso debe saber de reglamento. De fútbol sabe mucho, pero en reglamento ya me doy yo el lujo de decírselo", aclara con un plus de soltura el vasco. Un guiño más que engloba todo lo que rodea a lo futbolístico en el Real Madrid en este arranque de temporada.