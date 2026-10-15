Simeone y Mateu Alemany, protagonistas con una conversación eterna durante el entrenamiento del Atlético

Alberto Cercós García 15 OCT 2026 - 12:27h.

Tras ganar al United, las buenas sensaciones en el Atleti se mantienen durante los entrenamientos

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El Atlético de Madrid ha dejado una imagen llamativa durante el entrenamiento de este jueves. Diego Pablo Simeone y Mateu Alemany han acaparado las miradas con una conversación de aproximadamente ocho minutos en la que ambos se han mostrado muy intensos. El técnico argentino y el director de fútbol del club rojiblanco han intercambiado impresiones sobre el césped en una charla que ha llamado la atención por su duración y por la expresividad de sus protagonistas. Aunque no ha trascendido el contenido de la conversación, la escena llega en un momento especialmente positivo para el equipo colchonero, que empieza a encontrar continuidad en sus resultados y que tiene por delante un calendario exigente.

Una racha de resultados muy positivas para el Atleti

Y motivos para la satisfacción no faltan en el Metropolitano. El Atlético atraviesa una dinámica ascendente y encadena cinco victorias consecutivas después de imponerse al Manchester United por 2-0 en la Champions League. Pablo Barrios abrió el marcador prácticamente en el primer minuto y Ademola Lookman sentenció en la recta final, en una noche especial para el equipo y marcada también por el homenaje a Koke.

El triunfo europeo permitió a los rojiblancos estrenar su casillero de victorias en la fase liga, después de caer por 2-1 ante el Liverpool en la primera jornada. El equipo de Simeone ha encontrado mejores sensaciones en las últimas semanas y la competencia por la titularidad se ha convertido en una de las grandes noticias para el entrenador, que dispone de más alternativas para repartir minutos.

La siguiente prueba llegará este sábado, cuando el Atlético visite al Espanyol en la novena jornada de LaLiga, con el objetivo de prolongar su buena racha y seguir escalando posiciones en la clasificación. Apenas tres días después, los rojiblancos volverán a ponerse a prueba en Europa con su visita al Stuttgart, un encuentro importante para recuperar terreno en la Champions. Con la temporada entrando en una fase de máxima exigencia, Simeone deberá gestionar esfuerzos y mantener enchufada a toda la plantilla. Mientras tanto, la conversación con Alemany deja una imagen de complicidad entre dos figuras clave en la estructura deportiva del Atlético, en plena búsqueda de estabilidad, regularidad y resultados.