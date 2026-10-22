Courtois se pone en la piel de Vinicius y no cree que el Barça sea tan favorito para El Clásico

Alberto Cercós García 22 OCT 2026 - 10:30h.

Compartir







El Real Madrid llega al Clásico con la moral reforzada después de su victoria en Champions, aunque todavía tiene deberes por hacer antes de medirse al FC Barcelona. Thibaut Courtois analizó el momento del equipo y no esquivó ninguna de las cuestiones que rodean al vestuario blanco, desde el cambio de Vinicius hasta el favoritismo azulgrana. El belga tiene claro que los pronósticos pueden decir lo que quieran, pero que el domingo habrá que demostrarlo sobre el césped.

Uno de los nombres propios fue Vinicius, protagonista también por su reacción al ser sustituido. Courtois se puso en la piel de su compañero y reconoció que no es plato de buen gusto abandonar el campo antes del minuto 90. "Es un jugador que en los últimos años casi siempre ha jugado los 90 minutos. Entonces, que te cambien… Creo que ningún jugador en el campo quiere eso", explicó. Pese a ello, aseguró que vio al brasileño "sonriente y bien, con ganas de trabajar" y defendió su actuación: "Ha hecho un buen partido, con varias buenas acciones, con tiros, con peligro". El guardameta también lanzó un mensaje de apoyo: "Necesitamos del mejor Vinicius y le ayudaremos como compañeros para que se encuentre lo mejor posible".

PUEDE INTERESARTE Real Madrid y Betis 'salvan' a España y depende de sí misma para la plaza extra de Champions

De ganar al Leipzig a pensar en El Clásico

En cuanto al partido europeo, Courtois valoró positivamente el triunfo ante el Leipzig, aunque admitió que el equipo tuvo margen de mejora, especialmente sin balón durante la primera mitad. El descanso sirvió para corregir esos problemas y el Madrid terminó encontrando mejores sensaciones. Eso sí, el portero lamentó el gol encajado después del 3-0, que achacó a "un poco de falta de concentración e intensidad", aunque destacó la reacción posterior con el cuarto tanto. Una victoria importante para mantener la buena dinámica y afrontar con confianza el siguiente reto.

Y ese reto es mayúsculo. Courtois no compra el discurso que coloca al Barça como gran favorito y recordó que el Madrid tiene una oportunidad de oro para recortar distancias en la Liga. "Nosotros confiamos en nuestro equipo. Estamos a seis puntos y, si queremos pelear la Liga, habrá que ganar ahí", señaló. El belga reconoció el potencial ofensivo azulgrana y la calidad de su portero, pero insistió en que los blancos tendrán sus opciones si defienden bien y aprovechan las ocasiones. También se refirió a Diomandé y a su gol, que calificó de "increíble", antes de dejar claro que el vestuario ya trabaja para llegar al Clásico en las mejores condiciones.