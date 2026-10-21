Pablo Sánchez 21 OCT 2026 - 23:33h.

El consejo de Mbappé a Vinicius tras su imagen de tristeza frente al Leipzig: "Tiene que estarlo"

Lamentó que Courtois encajara ese gol en la recta final

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José Mourinho compareció ante los medios con semblante serio como acostumbra, pero satisfecho con el trabajo de su equipo y la victoria. El portugués puso en valor la victoria del Real Madrid, los cambios que viene introduciendo en ciertas posiciones como la medular y algunas conclusiones sobre la Champions después de tres jornadas disputadas. Tras hablar sobre algunos nombres propios como Diomande o Vinicius, dejó un dardo a los horarios de El Clásico con una clara indirecta al Barcelona.

La rueda de prensa de José Mourinho

Bernardo Silva: "Es uno de estos jugadores que tiene meritocracia para jugar y ha hecho un gran partido. El equipo en el primer tiempo jugó bien pero a un ritmo bajo. Cuando intensificamos el ritmo fue otra historia. La única cosa que no me ha gustado es el gol que Courtois no merecía, porque uno que hace las dos paradas que ha hecho no merece que sus compañeros le estropeen la noche".

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Conclusiones: "Tenemos nueve puntos, estamos muy cerca del play off, pero muy lejos de llegar a los 20 puntos que a lo mejor se necesitan para clasificarse directamente. Hay que seguir. La próxima en Atenas, una situación difícil porque dos días después jugamos en Valencia. Una situación para pensarlo muy bien, pero ya llegará. Ahora tenemos campeonato y domingo".

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Diomande: "La intención de meterlo era pensar en este partido y saber que tenía un banquillo con mucha velocidad e intensidad. Tenía a Endrick por derecha también. Sabía que Diomande fresco entrando a 20-30 del final es difícil. Tiene una velocidad importante".

Vinicius: "Ha hecho un buen partido tácticamrnte. Para su entrenador ha hecho un buen partido. Por dentro cerró muy bien. Después pudo hacer un gran gol pero el portero hace una gran parada. No quiero decir triste porque es un feeling que solo él puede explicar si lo siente o no, pero su entrenador está contento".

Confianza para el Clásico: "No existe confianza, es un partido más del campeonato, pero no como los otros. Ahí vamos. De momento estamos perdiendo 24 horas de reposo pero ahí vamos".