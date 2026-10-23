Joaquín Anduro 23 OCT 2026 - 23:18h.

Rodri afronta el primer Clásico de su carrera

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El Clásico de este domingo entre Barcelona y Real Madrid será especial para Rodri Hernández, que lo vivirá por primera vez con el equipo azulgrana después de estar cerca este verano de vestir la camiseta madridista. El MVP del pasado Mundial ha hablado antes del encuentro sobre los dos entrenadores, Hansi Flick y José Mourinho, destacando la cualidad que más le ha impresionado del alemán y elogiando la competitividad del portugués.

En una entrevista para , el mediocentro ha dejado buenas palabras para Mou y un equipo blanco al que espera con todo: "Siempre, Mourinho sabemos que es un entrenador con mucha personalidad. Sabemos que es muy determinante en los equipos a los que va, con una filosofía muy marcada y que siempre eleva el nivel competitivo de su equipo. Está claro que tienen un estilo de juego diferente al que tenemos pero el nivel competitivo siempre está ahí y más partiendo de esta índole".

"Así que esperamos a un Real Madrid que va a ir con todo, con ganas. Me estaban comentando que, de los últimos seis o siete clásicos, han ganado uno, así que tendrán ganas de reválida. Nosotros, seguir en nuestra línea. Es verdad que venimos de ese tropiezo en París pero con la mentalidad intacta y con las ganas de seguir queriendo hacer las cosas bien", reconoció Rodri.

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Sobre Flick, el futbolista culé ha destacado cómo no necesita hablar mucho para que todos los futbolistas sepan qué tienen que hacer: "Es un entrenador que ha demostrado estar en diferentes ligas, en selecciones absolutas y ahora en el Barça que es diferente al modelo alemán. Es un entrenador que, a través de la palabra y a través del trabajo, consigue plasmar muy bien y sus ideas y yo lo que destacaría de él es que no necesita hablar mucho para transmitir lo que quiere".

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"Es un entrenador que muchas veces con una mirada o con un gesto sabes por dónde tienen que ir las cosas y eso me parece muy importante en un contexto de jugadores al que da mucha libertad pero que se tienen que regir bajo un régimen estricto. Me parece interesante esa combinación", añadió el madrileño.

Primer Clásico para Rodri

Un encuentro que será muy especial para Rodri en su primer Clásico aprovechando también para reivindicar que no siempre se valora como merecen a los futbolistas españoles que juegan en el extranjero: "Primero, siempre es una alegría volver al fútbol español y vivir lo que es un Clásico por lo que supone a nivel mundial. Yo creo que muchos de los hándicaps que han tenido jugadores, por ejemplo, que han jugado en la Premier toda su carrera y no han jugado tanto en España, es que no han sido valorados".

"Quizás esos jugadores que nos vamos fuera no tienen esa repercusión que sí pueden tener en LALIGA. He tenido la suerte de poder volver a LALIGA y volver a experimentar partidos como este, que te ponen en el escaparate mundial, que parece que se para el mundo para verlo. Mi primero va a ser especial y esperemos que vaya bien", finalizó el campeón del mundo.