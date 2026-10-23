Pablo Sánchez 23 OCT 2026 - 17:22h.

Mati Prats no se fía del once de José Mourinho en el Real Madrid para el Clásico: "¿Intentar ganar o no perder?"

El atacante blaugrana asegura estar cansado del mismo tema

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Apenas faltan dos días para que el balón eche a rodar en el Camp Nou y arranque el primer Barcelona-Real Madrid de la temporada. Ambos llegan tras competir en Champions y después de unas semanas cargadas de polémica, como siempre, alrededor de las actuaciones arbitrales. En esta ocasión ha sido Fermín López el que abordó el tema. El futbolista blaugrana prefirió dar de lado a cualquier conversación relacionada con los árbitros y aprovechó para mandar un recado al eterno rival.

Durante una entrevista en Teledeporte, Fermín dejó claro que pasa de las polémicas arbitrales y que se centra exclusivamente en el juego. A su vez, deslizó que a veces al Madrid le viene bien este tipo de debates para desviar la atención sobre otros problemas deportivos del equipo.

"El discurso cansa un poco. No entramos en esas polémicas, nosotros estamos haciendo las cosas bien, ganando, jugando bien y transmitiendo unos valores que son los que representan al Barcelona. Tenemos que seguir nuestro camino y si ellos quieren traer ese discurso pues a veces les va bien para alejar la polémica o si estamos jugando bien entran en esa polémica. Nosotros no entramos y ya está", comentó.

El Barça coloca 105 millones de euros en bonos

El Barcelona informó de que ha culminado con éxito una colocación de bonos por 105 millones de euros, con lo que completa los 210 millones de euros previstos en las dos emisiones autorizadas por la Asamblea General de Socios y Socias Compromisarios.

La nueva emisión tiene vencimiento en octubre de 2036 y ha sido suscrita íntegramente por inversores internacionales en menos de 24 horas, con un diferencial de 202 puntos básicos, idéntico al de la emisión de julio de 2026. Según la entidad azulgrana, las propuestas recibidas durante el proceso de comercialización han permitido anticipar la operación respecto al calendario previsto.

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Además "la rapidez de la colocación y el mantenimiento del diferencial" ponen de manifiesto "el respaldo del mercado" al Barcelona, así como "la confianza de los inversores en su capacidad para generar ingresos y desarrollar su proyecto a largo plazo", según el club.