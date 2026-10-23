Alberto Cercós García 23 OCT 2026 - 11:20h.

Las dudas por correr en Abu Dabi y Qatar sigue muy patentes en la Fórmula 1

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Siguen las dudas y la incertidumbre entre los pilotos de Fórmula 1. Pese a que la FIA confía plenamente en cerrar la temporada de la manera más normal posible y disputar los Grandes Premios de Abu Dabi y Qatar, los pilotos no están tan convencidos de ello. Algo que pasa también en el Mundial de MotoGP. Sin embargo, en clave Fórmula 1, Carlos Sainz alzó la voz al respecto. Al menos, hasta que le llamaron la atención tras unas palabras que no sentaron nada bien a las altas esferas. Y es que el piloto madrileño, como director de la GPDA (Asociación de Pilotos de Grandes Premios), mostró en rueda de prensa su preocupación por viajar a dos puntos de Oriente Medio en medio de un conflicto bélico. Poco después, el propio Sainz, rectificaba sus palabras y ratificaba a la FIA.

"Les veo muy convencidos de que se celebrarán esos dos Grandes Premios. Pero cuesta creerlo viendo las cosas que están ocurriendo ahora mismo. Además, hay elecciones en los Estados Unidos que pueden traer políticas que afecten de forma repentina en el próximo mes. Es prematura la convicción, pero ahora mismo iremos a Qatar y Abu Dhabi si piensan que es seguro. No tenemos tanta información política y debemos confiar en sus decisiones, pero debemos ser diligentes para reaccionar. No tenemos ni la mitad de la información de la FIA y F1 sobre las batallas políticas del mundo. Como GPDA podemos ayudar sobre el deporte, las carreras o la seguridad, pero en temas políticos no tenemos ni los contactos ni la información", explicaba Sainz.

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Carlos Sainz cambia su discurso y confía en la FIA

Esas primeras declaraciones ya son historia. El hecho de poner en duda la seguridad en Oriente Medio parece no haber gustado a la FIA, quien ha hecho que el madrileño salga de nuevo a aclarar todo lo dicho y a confiar ciegamente en la decisión que tome el organismo respecto al final de temporada.

"Tras algunas informaciones sobre mis declaraciones sobre el final de la temporada en Oriente Medio, quiero dejar claro que sé que la FIA y la Fórmula 1 pondrán la seguridad en primer lugar y confío completamente en ellos para tomar la decisión correcta. Estamos deseando competir en Qatar y Abu Dabi", recoge Planet F1.