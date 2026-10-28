Alberto Cercós García 28 OCT 2026 - 11:33h.

Tras lesionarse en Australia, la presencia de Jorge Martín en Sepang está en el aire

Por qué Marc Márquez y Jorge Martín se niegan a correr en Qatar

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La lucha por el Mundial de MotoGP llega a un punto de suma importancia. Tras el Gran Premio de Australia en Phillip Island, Marc Márquez volvió a colocarse al frente de la general. El de Ducati ganó la 'sprint' y Jorge Martín se fue al suelo mientras luchaba con el #93. Esa caída del piloto de Aprilia no solo le hizo perder el liderato, sino que todas las alarmas se encendieron a raíz de un tremendo golpetazo sobre el asfalto y la grava. Martín terminó con una lesión en la mano derecha, con varias fracturas. Sin embargo, pese a que los primeros comunicados sobre su estado físico eran poco alentadores, el español parece que se probará en Sepang.

Con la carrera de Phillip Island suspendida por el mal tiempo, Martín solo tiene una desventaja de dos puntos respecto a Marc Márquez. Una distancia muy asumible a falta de -si se disputa la carrera de Qatar- cuatro Grandes Premios. "Jorge Martin se llevó a cabo una tomografía computerizada para evaluar su estado después de la lesión de ayer. La única lesión confirmada es una fractura no desplazada del radio distal. Por consiguiente, el piloto no volverá a España y será sometido al tratamiento necesario en los próximos días", dictaba un comunicado de Aprilia sobre el estado de Martín tras caerse en la 'sprint' de Australia.

Jorge Martín y las dudas sobre sus lesiones

Más allá de lo que digan los comunicados, Jorge Martín parece que tiene la idea de subirse este viernes a su moto. Algo que, viendo el parte médico, parece surrealista. Y es que nadie entiende cómo podría competir con una lesión tan complicada en su mano derecha. Pero la realidad es que el madrileño solo piensa en luchar hasta el final por el título de esta temporada.

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Tanto es así que en sus declaraciones a Aprilia, Martín desvela que está recibiendo el tratamiento necesario para intentar llegar este fin de semana a Sepang. "Estoy recibiendo el tratamiento que necesito para recuperarme de la lesión y llegar a Sepang en la mejor forma posible. Es imposible hacer predicciones. Tenemos que evaluar la situación día a día", confiesa el propio piloto. De ser así, la lucha por el título con Márquez adquiriría un tinte mucho más épico para ambos pilotos: Marc porque ya tuvo que hacer una importante remontada para llegar con opciones de repetir la corona y Martín porque ni una fractura en la mano le impide rendirse.