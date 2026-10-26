Kimi Antonelli se pasea por Austin para rozar su primer Mundial de Fórmula 1

Alberto Cercós García 26 OCT 2026 - 00:01h.

Kimi Antonelli gana su novena carrera del año y salvo debacle será Campeón en el próximo Gran Premio de México

La presión de Aston Martin a Honda ya la nota Fernando Alonso

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Kimi Antonelli empieza a saborear su primer título en la Fórmula 1. En este Gran Premio de Estados Unidos, el piloto italiano tenía su primera bola de partido. Si bien se trataba de una carambola algo complicada, la realidad es que ha estado muy cerca de cumplirse: George Russell ha pasado meta en octava posición y si lo hubiera hecho en la novena... el alirón se habría cerrado faltando aún cinco carreras (si finalmente se va tanto a Arabia Saudí como a Qatar).

En Austin, Antonelli ha dominado de una manera superlativa. Hizo la 'pole' el sábado y en carrera lo ha aprovechado a las mil maravillas. Desde que se apagaron los semáforos, el de Mercedes estuvo intratable. Tanto es así que en los primeros compases la distancia con Max Verstappen y los dos Ferrari ya era importante. Antonelli mantuvo el ritmo hasta hacerse inevitable su novena victoria de la temporada. Por atrás, fue Charles Leclerc quien supo sacarle más jugo al Ferrari para terminar en segunda posición; mientras que el mencionado Verstappen finalizó tercero.

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"Era el resultado que necesitábamos y todo el equipo se lo merece, han trabajado mucho para traer este nuevo paquete y al fin están viendo los resultados y eso es algo muy placentero. Una ejecución perfecta de la estrategia, esa única parada y muy contento de haberla hecho funcionar, ha sido trabajo en equipo. Estamos muy cerca, pero intentaremos ganar el título lo más pronto", explicaba el propio Antonelli tras ganar en Estados Unidos. Y tanto que está cerca: con que termine noveno el próximo Gran Premio de México, el joven italiano será el nuevo Campeón de la Fórmula 1. También le vale que no ganen ni Lewis Hamilton ni Russell.

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Fernando Alonso y Carlos Sainz, lejos

Fernando Alonso sufrió más de lo esperado desde el inicio. En la salida, el Aston Martin del asturiano tuvo un sensible golpe con Alex Albon. Una acción que lastró por completo al piloto, pasando de la duodécima plaza en la que salía a la decimoséptima. Finalmente, luchó para terminar en una decimosexta plaza muy trabajada ya que rozó el abandono en más de una ocasión. Algo peor le fue a Carlos Sainz: llegó a meta decimonoveno.

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