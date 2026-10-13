Basilio García Sevilla, 13 OCT 2026 - 17:18h.

El equipo de Luis García Plaza tiene un saldo negativo en el tiempo añadido con cuatro puntos perdidos y dos ganados

El historial de polémicas de Cordero Vega contra el Sevilla: no es la primera vez

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En el Sevilla FC se las traen con el tema de los kilométricos descuentos que está viviendo en lo que va de temporada. El último ejemplo fue el del partido de este lunes ante el Levante, Cordero Vega decretó un alargue de ocho minutos en el que sucedieron tantas cosas que se llegó a extender un 75%. Hasta el 103,35, con tres goles y una expulsión surrealista, llegó el partido.

De ello se quejó Luis García Plaza, que recordó que estos descuentos tan largos al final de los partidos parece que solo se producen cuando su equipo va ganando. Ya hubo precedentes la temporada pasada en los partidos ante Osasuna (+9) o el Espanyol (+11), y en lo que va de temporada se han confirmado las sospechas del madrileño. “Siempre que ganamos nos ponen ocho o nueve minutos de descuento”, dijo en el postpartido desde las entrañas del Ciutat de València.

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Así, ElDesmarque se ha marchado a los datos para comprobar la realidad de lo que dice el entrenador sevillista. Hasta el momento, en ocho jornadas, el Sevilla ha llegado al minuto 90 ganando cinco partidos, empatando uno y perdiendo en dos, los dos que acabó cayendo derrotado. La ‘excepción’ positiva fue el duelo inaugural ante el Rayo Vallecano, en el que se estimó en siete minutos el tiempo de descuento comenzándolo con 1-1 en el marcador. En el añadido hubo un penalti sobre Robbie Ure que fue analizado por el videoarbitraje y convirtió Peque en el 97’. El encuentro se alargó cinco minutos más, hasta el 102’.

Han sido dos los compromisos en los que el Sevilla ha llegado perdiendo al 90’, ante el Atlético de Madrid y el FC Barcelona y los dos por el mismo marcador (1-3). Se descontaron seis y cinco minutos respectivamente, y no se añadió ni un segundo más. Se trata de los dos alargues más cortos de lo que va de temporada en un partido del conjunto nervionense.

Los partidos en los que el Sevilla llega ganando

A partir de ahí, el alargue del Athletic-Sevilla fue de siete minutos y no se añadió más. En la visita al Espanyol se dieron nueve minutos de añadido, los ‘pericos’ empataron en el añadido y el partido se extendió hasta el minuto 101,32. La última victoria sevillista en casa, ante el Valencia, el cartelón indicó siete minutos de descuento y se acabó jugando uno más. En Riazor sí se cumplió con lo establecido, alargándose apenas diez segundos más los seis minutos que señaló el equipo arbitral. El último ejemplo, y más flagrante, fue el de este lunes en Valencia, cuando Cordero Vega decretó un larguísimo descuento de ocho minutos y acabó señalando el final del partido en el 103,35.

En total, el Sevilla ha jugado ya 69 minutos y 17 segundos de descuento al final de los partidos, sin contar los que se disputan justo antes del descanso. En un principio, el cartelón ha señalado en estas ocho jornadas que debían jugarse 55 minutos más, pero ya se ha alargado casi en un cuarto de hora y la media de los descuentos de los partidos del equipo nervionense supera los ocho minutos. En ese tiempo ha ganado dos puntos y perdido cuatro, por lo que su balance es negativo.

La madre del cordero de toda esta situación la vivió el Sevilla en Valencia este lunes. Se añadieron casi 14 minutos a la segunda mitad, lo que supone un 31% de todo el segundo acto. Casi un tercio del juego tras el descanso y un 15,56% del total del partido. Pero lo más llamativo del caso es que en otras competiciones como ligas europeas, mundiales o competiciones continentales, esta circunstancia no es tan común como en España.