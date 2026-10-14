María Trigo 14 OCT 2026 - 09:13h.

Detallamos los precios de las últimas localidades para ver el partidazo de la Champions League en directo

Posibles alineaciones del Real Betis - Oporto para la jornada 2 de la Champions League

Compartir







El Real Betis Balompié vuelve a jugar la Champions League como local 21 años después y hoy acaban de salir a la venta las últimas entradas disponibles para el encuentro de esta noche en el estadio de La Cartuja contra el Oporto. Tras unos días en los que no quedaban más localidades a la venta, hoy, en las horas previas, acaban de salir más opciones para comprar en la página web oficial del club.

Evidentemente, son poquísimas las entradas que quedan, siendo la grada de Fondo la parte más cara seguida de Preferencia, Gol Sur y Gol Norte con los siguientes precios:

Fondo: de 94 eruos a 124 euros

Preferencia: de 88 a 132 euros

Gol Sur: de 74 a 98 euros

Gol Norte: de 70 a 96 euros

Al igual que ocurre con los partidos de LALIGA, estos precios se pueden ver reducidos si los compra algún socio abonado y le aplica su descuento.

¿Cómo llega el Oporto al partido?

Ambos clubes llegan con la moral con las nubes tras irle las cosas de perlas en sus respectivas competiciones locales. El Oporto lidera la de Portugal con un pleno de ocho victorias en otras tantas jornadas; y el Betis, es tercero en LALIGA EA SPORTS tras golear en la pasada jornada a Osasuna (5-2) y sólo sumar una derrota en lo que va de temporada, que fue contra el Levante (5-2).

Centrandonos en el rival de los verdiblancos, hay que destacar que llega a Sevilla en un buen momento fruto de una solidez defensiva sustentada en la muralla polaca en el eje de su zaga, formada por Jan Bednarek y Jakub Kiwior. La defensa blanquiazul ya le ha dado guerra al Manchester City de Erling Haaland, aunque un doblete del noruego acabó asegurando la trabajada victoria inglesa, por lo que el Oporto busca ahora su primer triunfo en Champions.

Otra de las bazas del técnico italiano Francesco Farioli es el centrocampista gallego Gabri Veiga, quien no solo es el eje central de todo el juego de los 'dragones', sino también su máximo goleador, con cuatro goles. El exjugador del Celta de Vigo ha asumido el papel de goleador mientras el Oporto espera la recuperación de su delantero estrella, Samu Aghehowa, que acaba de reincorporarse tras una ausencia de siete meses por lesión.

El puesto que tradicionalmente ocupaba Samu será para André Silva, un delantero que conoce bien el fútbol español por sus etapas en el Sevilla, la Real Sociedad y el Elche. El principal quebradero de cabeza para Farioli es el esguince del extremo William Gomes, lo que abre la puerta del once al vasco Borja Sainz, ex del Alavés, que suele ser el "arma secreta" del técnico para la segunda mitad.