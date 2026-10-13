María Trigo 13 OCT 2026 - 16:07h.

El canterano verdiblanco ha respondido con mucho cariño al apoyo público de su exequipo

Isco Alarcón, Jugador Hyundai de la jornada 8 de LALIGA EA Sports

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Malas noticias para Rodri Sánchez. El exjugador del Real Betis va a tener que pasar por el quirófano debido a una lesión en el tobillo. Tanto el Al-Arabi como el propio futbolista han informado del percance y el club verdiblanco no ha dudado en enviarle públicamente un mensaje de ánimo a su canterano.

A través de la red social X (antiguo Twitter) le han mandado un mensaje: "¡Mucho ánimo, Rodri! Esperamos verte pronto sobre el césped". Unas palabras a las que Rodri Sánchez ha respondido con mucho cariño: "Muchas gracias mi familia Verdiblanca, os quiero con locura".

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Rodri informó de su problema

Este fue el mensaje que el extremeño publicó para sus seguidores: "Por desgracia se confirmó lo que sentí durante el partido, esa sensación que sabes que te vas a tirar lejos un tiempo de lo que más amas y te apasiona, pero esto es a lo que nos exponemos. Tendré que pasar por quirófano para reponer y quedar aún mejor de lo que estaba mi tobillo. Desear la mayor suerte durante este tiempo a mi equipo porque nadie es imprescindible en esta vida, y mucho menos con el espíritu de lucha y ganador que tiene tanto mi equipo como mi club. Pero que sepáis que pronto estaré con vosotros disfrutando de lo que más nos gusta. Os estaré apoyando desde fuera guerreros Al-Arabi".

El parte médico oficial

Antes, el propio club qatarí también dico a conocer el parte médico oficial: "Rodri Sánchez ha sufrido una lesión en el tobillo y, tras someterse a las pruebas médicas necesarias, se ha decidido que se someta a una intervención quirúrgica en los próximos días. La duración de su baja se determinará en función de su estado de salud y de su respuesta al programa de tratamiento y rehabilitación tras la operación. Le deseamos a nuestro jugador una pronta recuperación y que vuelva pronto a los terrenos de juego".

Desde su llegada en 2024, Rodri Sánchez casi no se ha perido ningún partido y es un futbolista clave para el Al-Arabi y uno de los más destacados de toda la liga de Qatar. Hace unas semanas llegó a un acuerdo con el club para aumentar su sueldo y ampliar su contrato hasta 2030.