Isco Alarcón, Jugador Hyundai de la jornada 8 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque 13 OCT 2026 - 12:47h.

Isco Alarcón fue titular y marcó un doblete ante Osasuna

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El Betis sigue demostrando su solidez en LALIGA desde que comenzó la temporada. En el último encuentro goleó al Osasuna (5-2) y uno de los grandes protagonistas del duelo fue Isco Alarcón. El malagueño poco a poco va recuperando su fútbol y siendo más protagonista con el equipo después del calvario que ha vivido con las lesiones. El jugador anotó un doblete y por eso es el Jugador Hyundai de la jornada 8 de LALIGA EA Sports.

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El centrocampista vivió la pasada temporada un mal momento y las lesiones han impedido que los aficionados del Betis disfruten de él durante mucho tiempo. Ante Osasuna salió titular y de nuevo dejó su magia sobre el césped. Él mismo decía al término del partido que no se esperaba estar así a estas alturas de la temporada tras lo sufrido hace tan solo unos meses. "Muy contento, me veo cada vez con más ritmo. En estas tres semanas de parón me ha dado tiempo a trabajar, a ponerme a punto en cosas que todavía me faltan. Estoy trabajando con mucha ilusión, con muchas ganas de mejorar y de ayudar al equipo en una temporada muy ilusionante".

"Espero que sí, que ya haya pasado lo peor. Ha sido mucho tiempo fuera. Todavía no estoy al cien por cien, pero es verdad que estoy mucho más cerca. Si al final de la temporada pasada me dicen que ahora iba a estar así de bien, no me lo hubiese creído", comentaba al respecto.

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El Betis está en un gran momento y necesita de jugadores como Isco para seguir en esta línea. El malagueño en poco tiempo se ha ganado el cariño y el respeto de la afición verdiblanca y quiere devolver desde el campo todo el apoyo que le han brindado desde que fichó en 2023.