El Barça mira al Betis entre pasillito y pruebas con Raphinha y las bromas de Lamine Yamal

Joaquín Anduro 16 OCT 2026 - 18:26h.

Raphinha podría regresar en el Betis-Barça

Hansi Flick valora el estado de Raphinha y Frenkie de Jong y no dosificará a Lamine Yamal: "Disfruta jugando y no quiero interrumpir"

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El FC Barcelona afronta este sábado ante el Real Betis en La Cartuja el primero de los tres partidazos que disputará en apenas ocho días antes de continuar con la visita al PSG y el Clásico frente al Real Madrid en el Camp Nou. Allí estará Raphinha, que se ha entrenado este viernes con el resto de sus compañeros mirando ya a tener minutos en Sevilla tras su lesión tal y como ha demostrado con sus buenas sensaciones en la sesión, con pasillito de sus compañeros incluido. Esto se puede ver en el vídeo de la parte superior de la noticia junto a las bromas de Lamine Yamal con su estado de relajación habitual que facilita su espectacular arranque de temporada.

El brasileño ha entrado en la convocatoria que ha ofrecido Hansi Flick este mismo viernes, por lo que, tras la lesión con la Canarinha, apenas se habrá quedado fuera de los choques contra el Getafe y el Galatasaray. La otra buena noticia es el regreso de Frenkie de Jong, que se estrena en una convocatoria de esta temporada después de la lesión de rodilla que arrastraba desde su participación con los Países Bajos en el Mundial.

Las únicas bajas desde el primer equipo son las habituales de Andreas Christensen y Roony Bardghji por sus lesiones de larga duración. Las recuperaciones de los otros lesionados provocan que, en esta ocasión, Hansi Flick no tiene de la cantera más allá de Espart y Fariñas, ya con ficha del primer equipo. Esto lleva a que, por ejemplo, Hamza Abdelkarim sea uno de los jugadores disponibles para Juliano Belletti en el partido del Barça Atlètic ante el Utebo de este sábado.

Convocatoria del Barcelona ante el Betis

Porteros: Joan García, Wojciech Szczesny, Dominik Livakovic.

Defensas: Joao Cancelo, Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde, Xavi Espart.

Centrocampistas: Rodri Hernández, Pedri González, Frenkie de Jong, Marc Bernal, Gavi, Brian Fariñas, Dani Olmo, Fermín López.

Delanteros: Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Gabriel Jesús.