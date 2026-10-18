Pepe Jiménez Sevilla, 18 OCT 2026 - 19:29h.

El guardameta llegaba a la cita tras un excelente inicio de temporada

De Burgos Bengoetxea y lo de su acta: ¿Cuándo mostró amarilla a Facundo Bernal antes de expulsarle?

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Si hay un futbolista que, tras su excelente inicio de temporada, se puede permitir tropezar es Álvaro Valles, pero en la élite, cuando apuntas tan alto, una mala tarde sale demasiado caro. Eso fue lo que vivió el ex de Las Palmas este pasado sábado en La Cartuja, ante el Barça, donde vivió su cita más cruda en lo que llevamos de curso.

Porque el guardameta ha ido acumulando en este inicio de temporada actuaciones brillantes, actuaciones que le han colocado incluso en las quinielas de la Selección reciente campeona del mundo, pero ante el Barça -donde también dejó varias acciones de mérito-, pudo estar mucho mejor.

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Sin acierto en el córner que propició el gol de Rodri, Valles tampoco estuvo demasiado acertado en el tanto de Eric García y, por desgracia, tampoco acertó en el de Dani Olmo, donde intentó jugar con un compañero y acabó regalando un claro contragolpe que mataría la cita.

Como decíamos, esto no deja de ser, más allá de los puntos perdidos, una anécdota al lado de su excelente inicio de temporada y, a buen seguro, el guardameta se repondrá y recuperará su mejor nivel, pero es evidente que ante el Barça vivió su tarde más cruda.

Álvaro Valles, también presente en el 'lío Facundo'

Fue posiblemente la impotencia que sentía Álvaro Valles por sus errores lo que llevó al guardameta a reaccionar de manera desmesurada con Fermín, que se quedó tirado en el césped tras el gol de Abde, siendo posiblemente el inicio de la discusión que acabaría con Facundo Bernal expulsado.

El portero dejó su posición para salir corriendo hasta el centro del campo, donde levantó de maneras dudosas al jugador azulgrana, al que posteriormente Lamine Yamal fue a proteger antes de explotar la disputa.

Ya se sabe, una mala tarde la tiene cualquiera. Toca reponerse y volver, aún mejor, ante el Feyenoord.