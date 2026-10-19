Tito González | Basilio García Sevilla, 19 OCT 2026 - 14:58h.

ElDesmarque pulsa la opinión del sevillismo junto al Sánchez-Pizjuán tras el partido ante el Real Madrid

El VAR no encontró ninguna toma válida del codazo de Arda Güler para que Busquets Ferrer analizara la acción

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El Sevilla FC está indignado, los jugadores enfadados y el sevillismo muy cabreado. Un año más, ha caído el ‘mangazo’ del Santiago Bernabéu en una visita más al Real Madrid, y el paso de las horas no ha amainado el temporal, sino todo lo contrario.

ElDesmarque se ha acercado a las inmediaciones del Ramón Sánchez-Pizjuán para pulsar la opinión de la afición sevillista con la resaca de lo sucedido en la capital de España. Atizan, como no puede ser de otro modo, al arbitraje y al club merengue, pero tampoco olvidan lo que pasó el sábado en La Cartuja en el partido entre el eterno rival, el Real Betis Balompié, y el FC Barcelona.

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“La putada de turno, estas son las cositas que pasan cuando un equipo juega con el Real Madrid, no hay más historia”. “Es la opinión que tiene todo el mundo, que es un robo a mano armada”. “Ha sido un tangazo total, por la cara. Además, ¿quién respalda al Madrid? Pues los árbitros. Y el Barcelona por lo mismo, aquí con el Betis y allí el Sevilla con el Madrid. ¿Quieren por cojones que estén donde tienen que estar los dos y los demás que le den?”. Estas son las tres primeras opiniones, que resumen a la perfección lo que siente la afición del Sevilla tras el enésimo atropello, mirando además de reojo a lo que sucedió en la otra acera futbolística sevillana un día antes.

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Los que se resignan: “Un poco feo, pero estamos acostumbrados ya a vivir esto contra equipo como el Madrid o como el Barça”.

“¿Qué hacemos? Lo de siempre, tragártela, comértela con papas. Esto es lo de siempre. Favorecen al más grande que no le hace falta para nada y al pequeñito que necesita estar ahí es al que putea”.

Quejas del codazo de Güler: “Vio claramente cómo Güler dio un codazo a Peque. Sabíamos a lo que íbamos al Bernabéu y es lo que es. Yo creo que si hubiera sido con la camiseta de cualquier otro equipo lo hubiera expulsado, claramente”.

“Al fin y al cabo, se ve el codazo claro, me parece una vergüenza que no haya cámara en todo el Bernabéu para ver la acción. El penalti tampoco me parece penalti”.

Premonición en La Cartuja: “La misma historia, el Barça lo vimos también con el Betis, el otro hizo ademán de un cabezazo y más o menos casi le arrancaron la cabeza al que se cayó. En fin, esto no tiene solución”.

“Ya lo sabíamos, cuando íbamos para allá lo sabíamos y más viendo el partido del Barça con el Betis”.

Protesta al más alto nivel: “No como en Madrid haciendo las distintas campañas, pero hacer un buen jaleíllo para que se entere la Federación de Fútbol lo que están haciendo es ilegal, totalmente ilegal. Hubo un penalti, la tarjeta no fue tarjeta, venga ya, son mangazos, pero al cien por cien, es de muy poca vergüenza”.

“Quejarse, claro, yo espero que pongan un comunicado o algo y que se queden a la Liga, porque no es normal”.