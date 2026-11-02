José Félix desvela las amenazas sufridas tras votar a Mbappé en el Balón de Oro

Javi Rayo 02 NOV 2026 - 08:02h.

El periodista lleva una semana sufriendo amenazas de muerte por haber votado a Mbappé

Ya puedes ver El Chiringuito, íntegro y a la carta

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France Football publicó hace unos días las votaciones de todos los periodistas en el Balón de Oro. Unas votaciones que a José Félix Díaz -único periodista que vota en toda España- le han costado días de durísimas amenazas, algunas incluso de muerte ¿El motivo? Haber votado a Kylian Mbappé por delante de Lamine Yamal pese a ser un periodista español. El tertuliano de El Chiringuito desvela en el programa que "se han traspasado todos los límites".

A José Félix Díaz le cuestan muy caro sus votaciones en el Balón de Oro

"Yo entiendo que hay disparidad de criterios, pero lo que no entiendo es la intransigencia, las agresiones verbales, las amenazas, las situaciones, eh bueno, pues que a la gente que pueda haber cerca de mí, amigos, pueden llegarles a inquietar, propiciadas por la actuación de algunos periodistas y medios de comunicación que se han dedicado a señalar y a repartir pasaportes y a repartir quién es español y qué no es español y que hay que ser español para votar a un jugador español, situaciones que a mí me han llamado poderosamente la atención y que han generado pues evidentemente mucha violencia social, ¿no? Vamos a decirlo así", empezaba señalando José Félix Díaz.

"A mí me da igual esa violencia, me da igual, vivo con ella, pero se han traspasado muchos límites, muchos límites. Esto es un juego, por así decirlo, esto es fútbol, esto es para entretenernos, y cuando ya se pasan..., pues evidentemente han sido denunciados, lo que pasa es que bueno, estas denuncias quedan en nada. Pero ha sido un constante, ¿no? Pero yo no entiendo que por ejemplo un medio de comunicación que bueno, que no es que hable mucho de la palabra España, en una imagen de tres líneas con mi cara ponga dos veces la palabra España: 'El español que no va vota a España'. O algo así, ¿no? Bueno, ¿eso qué es? Eso es intentar echarme a la gente encima. Bueno, y además es que es un error, es una manipulación, porque yo sí voto a España, lo que pasa que voto primero a Mbappé, segundo a Lamine, incluyo a cuatro jugadores de la selección española entre los 10, he votado a Unai Simón, he votado a Luis de la Fuente, he votado a Luis Enrique, o sea, bueno", concluye.