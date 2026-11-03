Pablo Sánchez 03 NOV 2026 - 22:11h.

Silencio sepulcral en el Camp Nou en memoria de Jesús de Miguel y los fallecidos de Urda

La afición puso el grito en el cielo en las redes

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La primera parte del duelo de Champions entre el Barcelona y el Aston Villa transcurrió con aparente normalidad hasta sus minutos finales. Fue ahí cuando una acción pudo marcar el devenir del encuentro. Nico Jackson propinó un tremendo pisotón sobre Cubarsí por la que muchos pidieron la expulsión del futbolista rival. Sin embargo, todo se quedó en amarilla.

El colegiado no recibió aviso alguno desde el VAR para comprobar la acción y el castigo fue de tarjeta amarilla cuando muchos pedían la revisión y la consiguiente expulsión. Las imágenes dejan claro que el pisotón existe, una entrada que dejó tocado físicamente a Cubarsí hasta el final del primer tiempo y tras la cual se temió por su continuidad en el encuentro.